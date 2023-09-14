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Маск, Цукерберг и Гейтс встретились в Вашингтоне: какая причина

В Конгрессе США состоялся разговор, которого раньше не видели.

14 сентября 2023, 17:40
Автор:
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Slava Kot
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Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и другие влиятельные представители технологических компаний встретились с американскими сенаторами на закрытой встрече. Они обсудили тему искусственного интеллекта и регулирования этой технологии.

Маск, Цукерберг и Гейтс встретились в Вашингтоне: какая причина

Маск, Цукерберг и Гейтс встретились в Вашингтоне

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что США планируют принять закон по контролю над технологиями искусственного интеллекта. По его словам, решение имеет целью поощрить его развитие и уменьшить возможные риски.


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На закрытой встрече кроме Маска, Цукерберга и Гейтса присутствовали также Сэм Альтман с компании OpenAI, которая создала ChatGPT, генеральный директор IBM Арвинд Кришна, а также представители компаний, занимающихся искусственным интеллектом, ведущие должностные лица индустрии развлечений, правозащитных групп и профсоюзных организаций.

"С искусственным интеллектом мы не можем походить на страусов, которые суют голову в песок", — сказал Шумер и добавил, что это был "разговор, которого раньше не видели в Конгрессе".

После закрытой встречи одним из первых для СМИ дал комментарии Илон Маск.

"Это была очень цивилизованная дискуссия между одними из самых умных людей в мире", — сказал Маск.

Владелец Tesla и X, который вскоре готовится презентовать собственный искусственный интеллект, отметил, что среди присутствовавших на встрече существует четкий консенсус относительно необходимости регулирования искусственного интеллекта.

Однако были и противник такой закрытой меры. Сенатор Джош Хоули назвал встречу "гигантским коктейлем для больших технологических компаний" и указал, что технические руководители должны давать показания публично.

"Я не знаю, зачем мы пригласили всех величайших монополистов в мире приехать и дать Конгрессу советы, как помочь им заработать больше денег, а затем закрыть это для общественности", — заявил Хоули.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск сделал новое заявление по Крыму и раскритиковал Украину.

Также "Комментарии" писали о неожиданной технологии, полностью захватившей мир.



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Источник: https://www.businessinsider.com/how-to-regulate-ai-tech-washington-musk-zuckerberg-gates-altman-2023-9
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