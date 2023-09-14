Маск, Цукерберг и Гейтс встретились в Вашингтоне: какая причина

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Slava Kot
Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и другие влиятельные представители технологических компаний встретились с американскими сенаторами на закрытой встрече. Они обсудили тему искусственного интеллекта и регулирования этой технологии.
Маск, Цукерберг и Гейтс встретились в Вашингтоне
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что США планируют принять закон по контролю над технологиями искусственного интеллекта. По его словам, решение имеет целью поощрить его развитие и уменьшить возможные риски.
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На закрытой встрече кроме Маска, Цукерберга и Гейтса присутствовали также Сэм Альтман с компании OpenAI, которая создала ChatGPT, генеральный директор IBM Арвинд Кришна, а также представители компаний, занимающихся искусственным интеллектом, ведущие должностные лица индустрии развлечений, правозащитных групп и профсоюзных организаций.
После закрытой встречи одним из первых для СМИ дал комментарии Илон Маск.
Владелец Tesla и X, который вскоре готовится презентовать собственный искусственный интеллект, отметил, что среди присутствовавших на встрече существует четкий консенсус относительно необходимости регулирования искусственного интеллекта.
Однако были и противник такой закрытой меры. Сенатор Джош Хоули назвал встречу "гигантским коктейлем для больших технологических компаний" и указал, что технические руководители должны давать показания публично.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск сделал новое заявление по Крыму и раскритиковал Украину.
Также "Комментарии" писали о неожиданной технологии, полностью захватившей мир.
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