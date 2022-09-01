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Главная Новости HI-tech технологии Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, но на самом деле там только 12% белорусского (ВИДЕО)
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Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, но на самом деле там только 12% белорусского (ВИДЕО)

Теперь в Беларуси будут ноутбуки собственного производства почти.

сегодня, 17:20
Автор:

Slava Kot
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1 сентября белорусский президент Александр Лукашенко показал публике ноутбук отечественного производства. Об этом он сообщил во время всеобщего открытого урока.

Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, но на самом деле там только 12% белорусского (ВИДЕО)

Лукашенко представил первый белорусский ноутбук. Фото с открытых источников

По словам президента Белоруссии, он отправил специалистов по всему миру для поиска лучших запчастей для ноутбука белорусского производства. Во время презентации Лукашенко поднял ноутбук и подчеркнул, что это первый компьютер, номер один, полученный от умных людей.

Далее белорусский президент назвал содержимое белорусского продукта. Как оказалось в нем немногим более 10% белорусских деталей.

Честно скажу, в нем менее 20% сегодня, около 12% белорусского, – рассказал Александр Лукашенко.

После чего он добавил, что со временем компьютер будет состоять на 30% белорусскими компонентами.

Сам компьютер был собран на столичном заводе телетехники "Горизонт". А президент Беларуси и дальше расхваливая отечественную технику говорил о чрезвычайном потенциале этого изделия. Студентам он сказал, что мало кто поверит, если возьмет ноутбук в руки, что это устройство белорусского производства. Интересен тот факт, что на ноутбуке установлена операционная система Windows 11, которая заблокировала доступ к загрузкам и обновлениям своих продуктов с официального сайта.

Видео презентации белорусского ноутбука можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" писал об искусственном интеллекте во Франции, который собрал для налоговиков 10 млн долларов.

А также "Комментарии" рассказывали о новой экспериментальной беспроводной зарядке, которая может заряжать устройства на расстоянии до 30 метров.



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Источник: https://president.gov.by/ru/events/otkrytyy-urok-istoricheskaya-pamyat-doroga-v-budushchee
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