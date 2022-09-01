Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, но на самом деле там только 12% белорусского (ВИДЕО)



















1 сентября белорусский президент Александр Лукашенко показал публике ноутбук отечественного производства. Об этом он сообщил во время всеобщего открытого урока.



Лукашенко представил первый белорусский ноутбук. Фото с открытых источников

По словам президента Белоруссии, он отправил специалистов по всему миру для поиска лучших запчастей для ноутбука белорусского производства. Во время презентации Лукашенко поднял ноутбук и подчеркнул, что это первый компьютер, номер один, полученный от умных людей.

Далее белорусский президент назвал содержимое белорусского продукта. Как оказалось в нем немногим более 10% белорусских деталей.

Честно скажу, в нем менее 20% сегодня, около 12% белорусского, – рассказал Александр Лукашенко.

После чего он добавил, что со временем компьютер будет состоять на 30% белорусскими компонентами.

Сам компьютер был собран на столичном заводе телетехники "Горизонт". А президент Беларуси и дальше расхваливая отечественную технику говорил о чрезвычайном потенциале этого изделия. Студентам он сказал, что мало кто поверит, если возьмет ноутбук в руки, что это устройство белорусского производства. Интересен тот факт, что на ноутбуке установлена операционная система Windows 11, которая заблокировала доступ к загрузкам и обновлениям своих продуктов с официального сайта.

Видео презентации белорусского ноутбука можно просмотреть ниже:

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