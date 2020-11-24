Личные данные сотен детей-инвалидов и их опекунов оказались в свободном доступе

Личности сотен семей с детьми-инвалидами были переданы другим родителям без их согласия городским советом Бристоля, что является "фундаментальным нарушением доверия и данных".

ФОТО: Информатор

Городской совет Бристоля разослал электронное письмо с просьбой высказать мнение о новой службе поддержки сотням людей. Имена всех детей и адреса электронной почты их основных опекунов были видны всем получателям.

Власти заявили, что знают об этой проблеме и проводят расследование. Электронное письмо, которое увидела BBC, было отправлено отделом по делам детей-инвалидов и специализированным службам совета.

Один из родителей, пожелавший остаться неизвестным и получивший одно из электронных писем, сказал, что это "серьезное нарушение доверия и данных".

"Это действительно означает пренебрежение, которое они испытывают к семьям с детьми-инвалидами. Это такое отсутствие заботы о нас. Я чувствую, что это действительно пример их безразличия к тяжелому положению детей-инвалидов в Бристоле", — заявил аноним.

Источник также сообщил, что полученное им электронное письмо содержало 487 имен детей и их опекунов, и все эти имена были расположены между буквами "H" и "L".

Управление комиссара по информации (ICO), которое расследует утечки данных и может штрафовать серьезных нарушителей, заявило, что еще не получило никаких известий от совета, но отметило, что у органа было 72 часа, чтобы сообщить о любом нарушении.

Как сообщало издание "Комментарии", хакер продал личные данные трех миллионов украинцев.

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