Личные данные сотен детей-инвалидов и их опекунов оказались в свободном доступе

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Павел Зинченко
Личности сотен семей с детьми-инвалидами были переданы другим родителям без их согласия городским советом Бристоля, что является "фундаментальным нарушением доверия и данных".
ФОТО: Информатор
Городской совет Бристоля разослал электронное письмо с просьбой высказать мнение о новой службе поддержки сотням людей. Имена всех детей и адреса электронной почты их основных опекунов были видны всем получателям.
Власти заявили, что знают об этой проблеме и проводят расследование. Электронное письмо, которое увидела BBC, было отправлено отделом по делам детей-инвалидов и специализированным службам совета.
Один из родителей, пожелавший остаться неизвестным и получивший одно из электронных писем, сказал, что это "серьезное нарушение доверия и данных".
Управление комиссара по информации (ICO), которое расследует утечки данных и может штрафовать серьезных нарушителей, заявило, что еще не получило никаких известий от совета, но отметило, что у органа было 72 часа, чтобы сообщить о любом нарушении.
Как сообщало издание "Комментарии", хакер продал личные данные трех миллионов украинцев.
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