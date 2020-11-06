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Хакер продал личные данные трех миллионов украинцев

Хакер распространял личные данные украинцев на закрытых форумах

сегодня, 17:55
Автор:

Павел Зинченко

По сообщениям киберполиции, хакер сбывал логины и пароли к соцсетям, почтовым ящикам, электронным кошелькам на закрытых форумах и в одном из популярных мессенджеров.

Хакер продал личные данные трех миллионов украинцев

Киберполиция Украины задержала хакера

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Хмельницкой области Департамента киберполиции НПУ совместно со следователями управления ГУНП в Хмельницкой области вывели на чистую воду жителя города Хмельницкого. Злоумышленник занимался несанкционированным распространением информации, которая имела ограниченный доступ.

Полученную информацию правонарушитель проверял на факт соответствия сведений для входа в различные веб-ресурсы. Затем он осуществлял распространение полученных данных в одном из популярных мессенджеров и на закрытых форумах. Следователи установили, что фигурант дела располагал базой данных на 2.8 млн авторизационных учетных записей пользователей сети Интернет.

Полиция возбудила уголовное дело по даному факту по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщало издание "Комментарии", азербайджанские хакеры атаковали серверы официальных структур Армении.


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Источник: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/haker-prodav-bazu-z-2-8-mln-danyh-ukrayincziv.html
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