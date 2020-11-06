Хакер продал личные данные трех миллионов украинцев

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Павел Зинченко
По сообщениям киберполиции, хакер сбывал логины и пароли к соцсетям, почтовым ящикам, электронным кошелькам на закрытых форумах и в одном из популярных мессенджеров.
Киберполиция Украины задержала хакера
Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Хмельницкой области Департамента киберполиции НПУ совместно со следователями управления ГУНП в Хмельницкой области вывели на чистую воду жителя города Хмельницкого. Злоумышленник занимался несанкционированным распространением информации, которая имела ограниченный доступ.
Полученную информацию правонарушитель проверял на факт соответствия сведений для входа в различные веб-ресурсы. Затем он осуществлял распространение полученных данных в одном из популярных мессенджеров и на закрытых форумах. Следователи установили, что фигурант дела располагал базой данных на 2.8 млн авторизационных учетных записей пользователей сети Интернет.
Полиция возбудила уголовное дело по даному факту по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщало издание "Комментарии", азербайджанские хакеры атаковали серверы официальных структур Армении.
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