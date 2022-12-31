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5 вещей, которые не существовали без космических путешествий

Если бы ученые не развивали космическую отрасль, вероятно, такие повседневные вещи, как телефоны с камерой, детские смеси и GPS могли быть не изобретены.

сегодня, 19:45
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Автор:

Slava Kot

Ученые разных отраслей работали для возможности исследовать и отправить человека в космос, именно поэтому мы получили повседневные изобретения современности, которые используем каждый день. О 5 наиболее используемых технологических достижениях, которые не существовали бы без космических путешествий, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Daily Mail.

5 вещей, которые не существовали без космических путешествий

Спутник на орбите Земли. Фото: из открытых источников

Телефоны с камерой. Прежде и телефоны с камерой изобрели в 1990 годах и они обязаны этому ученым, которые пытались создать цифровую камеру малых размеров с хорошим качеством для использования при исследовании космоса.

Матрасы из пены с памятью. Первые матрасы подобные матрасы были разработаны учеными NASA , изготовившими необходимый материал для кресел космических кораблей.

Детские консистенции. В 90-х годах ученые исследовали водоросли для создания кислорода в космосе. Однако обнаружили, что некоторые вещества из водорослей содержат жирные кислоты, которые находятся также в грудном молоке человека. NASA утверждает, что этот ингредиент используется в 90% детских смесях.

Системы фильтрации воды. Эксперименты в обеспеченных водах для астронавтов в космосе создали систему фильтров, которые сейчас используются в школах, больницах и других домах по всему миру.

GPS. NASA запустило несколько спутников, помогавших определить местонахождение американского флота ВМС. И только спустя 30 лет эта технология легла в основу GPS.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых больших и интересных исследованиях космоса за 2022 год.

Также "Комментарии" писали о том, что на Марсе нашли световой меч джедаев из культовой саги "Звездные войны".



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11542629/The-10-everyday-items-wouldnt-exist-without-space-travel.html
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