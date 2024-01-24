Любая технология сначала появляется в заглавиях и разговорах, однако впоследствии эволюционирует и расширяет рынок труда. Так же происходит с генеративным ИИ, который постепенно делает некоторые вакансии менее значимыми или даже ненужными. Несмотря на это, всемирно известный футуролог Бернард Марр считает, что искусственный интеллект следует рассматривать как возможность создать совершенно новые профессии.



Новые профессии, которые создаст искусственный интеллект. Фото из открытых источников

Бернард Марр отмечает, что генеративный ИИ создаст новый рынок труда, который потребует квалифицированных работников, профессионалов в применении искусственного интеллекта. Таким образом, Марр предложил 7 новых профессий, которые создаст искусственный интеллект.

7 новых профессий, которые возникнут в эру искусственного интеллекта

ИИ-промтер (AI Prompt Engineer)

Инженеры-промтеры – это эксперты в области генеративного искусственного интеллекта, которые смогли бы получить необходимые ответы на свои вопросы. Например, мы задали вопрос в ChatGPT, однако получили общий ответ. ИИ-промтер с помощью подсказок может усовершенствовать ответ к желаемому результату. Таким образом, вместо того, чтобы быть экспертами в программировании, AI Prompt Engineer должны иметь сильные навыки общения, внимание к деталям, критическое мышление и навыки обработки данных.

Специалист по ИИ дизайну

Подобная вакансия к ИИ-промтеру, однако такие специалисты сосредотачиваются не на текстах, а на результатах проектирования. Эта профессия станет все более популярной в таких областях, как архитектура, дизайн продукта и инженерия. Поскольку генеративный искусственный интеллект можно использовать для создания почти безграничных вариаций дизайна, потребуются эксперты для управления ИИ и интерпретации его результатов для достижения оптимальных дизайнов.

Менеджер по вводу и выводу данных в ИИ

Специалисты данных для ИИ контролируют информацию, загружаемую в генеративные системы. Менеджер по введению данных в искусственный интеллект станет важнее, ведь компании будут пытаться защитить свои конфиденциальные данные, авторское право от влияния ИИ.

Рецензент контента ИИ

Люди постоянно рецензируют статьи, фильмы, аналитические отчёты и другой контент. Подобно таким критикам или аудиторам потребуются специалисты, чтобы оценить результат деятельности искусственного интеллекта и гарантировать, что контент соответствует целям.

Тренеры искусственного интеллекта

Это специалисты, которые занимаются обучением и усовершенствованием моделей ИИ. Их задачи могут варьироваться от передачи данных ИИ до настройки результатов для обеспечения лучшей точности и соответствия.

Специалист по безопасности ИИ

Вопрос кибербезопасности становится еще более актуальным благодаря развитию искусственного интеллекта. Ведь технология ИИ позволяет создать более сложные фишинговые атаки и вредоносное программное обеспечение. Поэтому для компаний нужны будут эксперты, которые смогут оградить их системы от вредоносного ИИ.

Специалист по этике искусственного интеллекта

Мощности ИИ в будущем будут только увеличиваться, поэтому потребность в специалистах, которые смогут разработать и обеспечить, чтобы технология искусственного интеллекта использовалась этически. Таким образом, часть обязанностей специалиста по этике искусственного интеллекта будет состоять в создании и внедрении инструкций, регулирующих нравственное и безопасное использование систем искусственного интеллекта.

Дизайнер личности ИИ

Поскольку появляется все больше генеративных инструментов искусственного интеллекта, вполне понятно, что этим инструментам понадобятся собственные уникальные личности, чтобы отличать их от конкурентов. Таким образом, будет существовать потребность в специалистах для настройки персональных ИИ, которые будут похожи на взаимодействие с человеком.

В итоге футуролог Бернард Марр отмечает, что человечеству нужно меньше сосредотачиваться на вопросах разрушения некоторых секторов на рынке труда, а больше воспринимать искусственный интеллект как создателя рабочих мест.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что маркетинговая компания создала с помощью искусственного интеллекта виртуальную модель, зарабатывающую деньги.

Также "Комментарии" писали о профессиях будущего. Какие из них будут иметь наибольшим спрос на работников, а какие должности под угрозой.