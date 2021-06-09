Компания Apple заплатила женщине миллионы долларов за слив ее голых фото в Сеть

Компания Apple неоднократно заявляла, что заботится о конфиденциальности пользователей своих устройств. Однако недавно компании пришлось урегулировать скандал, связанный с вторжением сотрудников официального сервиса по ремонту в частную жизнь одного из своих клиентов. Судебная волокита, которая продолжалась пять лет, обошлась бренду в семизначную сумму. Деталями поделилось издание India Today.

Apple (фото из открытых источников)

Пять лет назад 21-летняя студентка сдала свой iPhone для ремонта в сервисную мастерскую. Вскоре она обнаружила, что ее личные фотографии и видео откровенного характера были опубликованы на ее же странице в Facebook. Как выяснилось, сотрудники сервисного центра слили в сеть около 10 изображений девушки, которые были в галерее устройства.

Результатом их действий стал судебный иск, в котором пострадавшая обвинила Apple во вторжении в частную жизнь, а также причинении эмоциональной травмы. Хотя формально ремонтом устройства занимались сотрудники завода Pegatron, американская компания признала факт нарушения политики обслуживания одним из своих подрядчиков. Чтобы урегулировать иск, Apple выплатила многомиллионную компенсацию, точная сумма которой не раскрывается. По данным источника, компания также провела "исчерпывающее" расследование, которое привело к освобождению двух технических специалистов, причастных к инциденту.

"Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности и безопасности данных наших клиентов и имеем ряд протоколов, обеспечивающих защиту данных на протяжении всего процесса ремонта", — заявили представители компании в интервью журналистам.

Как сообщали ранее сотрудники Apple опротестовывают новое правило корпорации, которое обязывает их с сентября работать в офисе не менее трех дней в неделю.

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