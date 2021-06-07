Сотрудники Apple отказываются возвращаться в офисы: как это скажется на эффективности работы

Сотрудники Apple опротестовывают новое правило корпорации,
которое обязывает их с сентября работать в офисе не менее трех дней в неделю.
Apple (фото из открытых источников)
Как оценить такие позиции сторон? Логично ли, что работники не хотят
возвращаться к офисной работе? Как адаптироваться к ней после 2 лет пандемии и
удаленки? Эксперты поделились своими мнениями
с изданием "Комментарии".
Доктор экономических наук, генеральный директор группы
компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечает, что еще в 2020 году многие
компании в странах, ослаблявших карантин, обнаружили, что люди предпочли
остаться на удаленной работе. Так, в августе прошлого года 45% британцев, 25%
испанцев и итальянцев, почти 20% немцев продолжали работать из дома (данные
Morgan Stanley).
"Сейчас и в Украине аналогичная ситуация, — подчеркивает
Андрей Длигач. — По исследованиям Advanter Group, в банковской сфере, в
телекоме, в ИТ, в корпоративном управлении 85% сотрудников предпочитают
удаленный формат работы или как минимум миксованный формат (когда часть
рабочего времени все же остаётся для работы в офисе). В перспективе – а мы
сейчас ведём около десятка подобных проектов – корпоративный сектор в Украине
радикально переосмыслит офисное пространство. Привязанные к сотруднику рабочие
места уйдут в прошлое, а офис станет пространством для совместной работы (в том
числе с клиентами)".
Исключение, по словам эксперта, составят регламентируемые
работы (но даже в банковской сфере это менее 10% сотрудников).
"Возмущения сотрудников Apple, наверняка, больше связаны с
формулировкой "обязаны", чем с оценкой эффективности. Наши исследования
показывают существенное снижение эффективности удаленной командной работы через
3 месяца карантина. Поэтому гибридный формат работы, предложенный в Apple,
является правильным подходом", — уверен Андрей Длигач.
Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан
Пантюхов считает, что в споре между сотрудниками Apple и компанией у обеих
сторон уверенная позиция.
"Так, сотрудники, упоминают об увольнениях в компании на фоне
возвращения в офис, косвенно поднимая вопрос нехватки кадров. Кроме того,
некоторые компании объявили о том, что разрешат сотрудникам постоянно работать
из дома, формируя запасной вариант для работников. FB, Twitter, Spotify могут
столкнуться с потоком работников из Apple, для кого удаленная работа – это
главный фактор во время трудоустройства", — отмечает Адриан Пантюхов.
Однако, продолжает он, компания ранее не испытывала проблем с
работниками. И, вероятно, в случае увольнения какой-то части команды сможет в
кратчайшие сроки заместить потери.
"Важно обратить внимание на то, что всего 80 человек
подписалось под претензиями. И что компания предлагает трехдневный рабочий день
в офисе и два дня на усмотрение работника. В противовес крупным инвестиционным
банкам, JP Morgan и Goldman Sachs, которые обязали работников вернуться в офис
к прежней рабочей неделе, не встретив сопротивления, — акцентирует эксперт. —
Apple долгое время пыталась сформировать органичное пространство для работников.
Маловероятно, что компания пойдет на уступки работникам, которые хотят работать
удаленно. Она, ожидаемо, опасается снижения продуктивности и ухудшения
психологического здоровья работников, которые контактируют со своей командой
исключительно удаленно".
По мнению Адриана Пантюхова, Apple сейчас находится в позиции
силы. Но если деятельность работников стала результативнее на удаленке, то
компания может пойти на уступки в пользу эффективности производства, чтобы
избежать оттока кадров и регуляторного давления.
Основатель международного глянца "Бизнес WOMAN" и
международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк считает логичным, что люди
не хотят возвращаться в офис.
"Они адаптировались к работе из дома. И все работодатели
должны привыкать к тому, что мир уже другой, что за два года пандемии очень
многое изменилось. И больший коэффициент полезного действия (КПД) будет как раз
таки от людей, которых "не привязывают" к рабочему месту. Потому что из-за
пандемии, карантина, вакцинации люди чувствуют себя в какой-то мере заложниками
обстоятельств. В том числе, что их недостаточно обеспечивают материально, но
готовы рисковать их здоровьем, вынуждая ехать на работу, хоть ее можно
качественно выполнить и дома, — поясняет Анна Крысюк. – Для возвращения в офисы
должна быть серьезная мотивация, возможно, не только денежная, которая
гарантирует людям безопасность, будет их стимулировать. И точно следует
сократить рабочий день".
При этом бизнес-вумен отмечает, что практика показывает —
эффективность работы больше, когда человек находится в мотивационной
составляющей, энергетически заряженной. То есть, в коллективе. Но есть и те,
кому удобнее работать одному. Ведь многие уже адаптировались, научившись
совмещать быт, семью и работу. И в такой зоне комфорта чувствуют себя более
безопасно, подчеркивает Анна Крысюк.
"К тому же, — продолжает она, — находясь дома, можно не
тратить время и деньги на дорогу, снижается риск возможности заразиться. Плюс есть возможность для саморазвития. Ведь появляется больше свободного времени,
которое можно эффективно использовать для роста".
Ранее мы сообщали, что японский парк Yomiuriland не растерялся и предложил работающим удаленно необычную услугу — аренду кабинки колеса обозрения.
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