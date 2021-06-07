Сотрудники Apple отказываются возвращаться в офисы: как это скажется на эффективности работы

Сотрудники Apple опротестовывают новое правило корпорации, которое обязывает их с сентября работать в офисе не менее трех дней в неделю.

Apple (фото из открытых источников)

Как оценить такие позиции сторон? Логично ли, что работники не хотят возвращаться к офисной работе? Как адаптироваться к ней после 2 лет пандемии и удаленки? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечает, что еще в 2020 году многие компании в странах, ослаблявших карантин, обнаружили, что люди предпочли остаться на удаленной работе. Так, в августе прошлого года 45% британцев, 25% испанцев и итальянцев, почти 20% немцев продолжали работать из дома (данные Morgan Stanley).

"Сейчас и в Украине аналогичная ситуация, — подчеркивает Андрей Длигач. — По исследованиям Advanter Group, в банковской сфере, в телекоме, в ИТ, в корпоративном управлении 85% сотрудников предпочитают удаленный формат работы или как минимум миксованный формат (когда часть рабочего времени все же остаётся для работы в офисе). В перспективе – а мы сейчас ведём около десятка подобных проектов – корпоративный сектор в Украине радикально переосмыслит офисное пространство. Привязанные к сотруднику рабочие места уйдут в прошлое, а офис станет пространством для совместной работы (в том числе с клиентами)".

Исключение, по словам эксперта, составят регламентируемые работы (но даже в банковской сфере это менее 10% сотрудников).

"Возмущения сотрудников Apple, наверняка, больше связаны с формулировкой "обязаны", чем с оценкой эффективности. Наши исследования показывают существенное снижение эффективности удаленной командной работы через 3 месяца карантина. Поэтому гибридный формат работы, предложенный в Apple, является правильным подходом", — уверен Андрей Длигач.

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов считает, что в споре между сотрудниками Apple и компанией у обеих сторон уверенная позиция.



"Так, сотрудники, упоминают об увольнениях в компании на фоне возвращения в офис, косвенно поднимая вопрос нехватки кадров. Кроме того, некоторые компании объявили о том, что разрешат сотрудникам постоянно работать из дома, формируя запасной вариант для работников. FB, Twitter, Spotify могут столкнуться с потоком работников из Apple, для кого удаленная работа – это главный фактор во время трудоустройства", — отмечает Адриан Пантюхов.

Однако, продолжает он, компания ранее не испытывала проблем с работниками. И, вероятно, в случае увольнения какой-то части команды сможет в кратчайшие сроки заместить потери.

"Важно обратить внимание на то, что всего 80 человек подписалось под претензиями. И что компания предлагает трехдневный рабочий день в офисе и два дня на усмотрение работника. В противовес крупным инвестиционным банкам, JP Morgan и Goldman Sachs, которые обязали работников вернуться в офис к прежней рабочей неделе, не встретив сопротивления, — акцентирует эксперт. — Apple долгое время пыталась сформировать органичное пространство для работников. Маловероятно, что компания пойдет на уступки работникам, которые хотят работать удаленно. Она, ожидаемо, опасается снижения продуктивности и ухудшения психологического здоровья работников, которые контактируют со своей командой исключительно удаленно".

По мнению Адриана Пантюхова, Apple сейчас находится в позиции силы. Но если деятельность работников стала результативнее на удаленке, то компания может пойти на уступки в пользу эффективности производства, чтобы избежать оттока кадров и регуляторного давления.

Основатель международного глянца "Бизнес WOMAN" и международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк считает логичным, что люди не хотят возвращаться в офис.

"Они адаптировались к работе из дома. И все работодатели должны привыкать к тому, что мир уже другой, что за два года пандемии очень многое изменилось. И больший коэффициент полезного действия (КПД) будет как раз таки от людей, которых "не привязывают" к рабочему месту. Потому что из-за пандемии, карантина, вакцинации люди чувствуют себя в какой-то мере заложниками обстоятельств. В том числе, что их недостаточно обеспечивают материально, но готовы рисковать их здоровьем, вынуждая ехать на работу, хоть ее можно качественно выполнить и дома, — поясняет Анна Крысюк. – Для возвращения в офисы должна быть серьезная мотивация, возможно, не только денежная, которая гарантирует людям безопасность, будет их стимулировать. И точно следует сократить рабочий день".

При этом бизнес-вумен отмечает, что практика показывает — эффективность работы больше, когда человек находится в мотивационной составляющей, энергетически заряженной. То есть, в коллективе. Но есть и те, кому удобнее работать одному. Ведь многие уже адаптировались, научившись совмещать быт, семью и работу. И в такой зоне комфорта чувствуют себя более безопасно, подчеркивает Анна Крысюк.

"К тому же, — продолжает она, — находясь дома, можно не тратить время и деньги на дорогу, снижается риск возможности заразиться. Плюс есть возможность для саморазвития. Ведь появляется больше свободного времени, которое можно эффективно использовать для роста".

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