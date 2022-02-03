Компания Apple подала в суд на режиссера из Украины

Американская компания Apple из-за фильма украинского режиссера Василия Москаленко "Apple-Man" подала жалобу в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO). Корпорация считает, что зрителей может ввести в заблуждение название фильма. б этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Сатирический фильм, который переводится как "Яблочный мужчина", был профинансирован через краудфандинговую платформу Kickstarter и собрал около 120 тысяч долларов. В киноленте главный герой умеет управлять яблоками в пространстве. Вопреки названию фильма там нет ни одного упоминания компании Apple или ее продуктов.

Apple (фото из открытых источников)

Однако Apple намерена добиться запрета использования названия. Словно слово "Apple" (яблоко) является товарным знаком техногиганта.



"Потребители будут ошибочно считать, что торговый знак заявителя является дополнительным расширением известного бренда Apple", — говорится в тексте жалобы.

Юрист Джереми Эче, представляющий интересы Москаленко, отметил, что вышеуказанное слово не является собственностью Apple. Поэтому оно не может ввести в заблуждение зрителей. По мнению юриста, компания хочет завладеть словом "apple" во всех отраслях и назвал поэтому их "хулиганами", эксплуатирующими систему. Пока Василий Москаленко рассматривает варианты мирного решения вопроса. В январе он указал в документации USPTO, не имеющей ресурсов для судебного разбирательства. Он добавил, что при отказе регистрации нет никаких гарантий, что Apple не потребует удалить фильм вскоре после его выхода.

Напомним, в очередном обновлении для операционной системы Apple iOS появятся новые эмодзи. Смайлики уже доступны в рамках первой бета-версии iOS 15.4. В частности, среди новинок — беременный мужчина, рукопожатие людей разной расы, новые жесты, выражения лица и другие. Об этом сообщает Bazilik. Еще осенью в Еmojipedia отмечали, что изображение беременного мужчины может использоваться для обозначения транс-человека, небинарного человека либо женщины, имеющей короткую стрижку. Бета-обновление, вышедшее накануне, продолжает такую тенденции, добавляя эмодзи с нейтральным полом: "человек в короне", "беременное лицо" и "беременный мужчина".





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