Компания Adobe улучшает функционал Photoshop для iPad

Спустя несколько месяцев после изначального релиза программного обеспечения Adobe Photoshop специально для планшетов iPad от Apple, компания Adobe решила привнести в повседневный пользовательский опыт еще более высокий уровень гибкости, функционала и возможностей для выполнения самых сложных операций. По сообщениям портала FainaIdea. Photoshop сам по себе предполагает довольно широкий функционал для выполнения даже самых сложных графических задач, чего уж говорить о его адаптации на платформе планшетов iPad, что стало в своем роде революцией для всех любителей графического и прочего дизайна, в основном предпочитающих работать с портативных устройств.

Что касается текущего обновления программного обеспечения Adobe Photoshop для iPad планшетов, то тут в первую очередь речь идет о внедрении значительно более точного и детального режима работы коррекционной кисти, а также кисти Refine Edge Brush, которая позволяет быстро и удобно оформлять окантовку различных объектов при вырезании, копировании и прочих подобных процессах. Работа при помощи стилуса на Apple iPad в этой программе, таким образом, стала еще более удобной и показательной, не говоря уже о том, что команда разработчиков Adobe как следует поработала над плавностью работы стилуса.

Стоит отметить тот немаловажный факт, что в целом компания Adobe намеревается преподносить последующие обновления посредством выпуска патчей специального типа, после которых будет внимательным образом собирать информацию относительно удельной работоспособности и оптимизации своей программы. Таким образом, компания собирается постоянно заниматься оптимизацией программы Photoshop и делать это как можно более внимательным образом.

Как сообщало издание "Комментарии", ведущий разработчик Pixel создает универсальное приложение для камеры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!