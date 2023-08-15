Китайские ученые уверяют, что открыли новую военную технологию

Военные ученые из Китая утверждают, что они смогли открыть технологию, позволяющую производить лазерное оружие. Главная особенность прорыва состоит в том, что оружие сможет вести непрерывный огонь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание South China Morning Post.

Новая технология позволит использовать лазер как оружие. Фото из открытых источников

Исследователи из Чаншанского национального университета оборонных технологий заявили, что разработали систему охлаждения, позволяющую лазерам работать достаточно долго без перегрева. Хотя лазеры как военное оружие существует несколько десятилетий, однако проблемы возникали с тем, что во время работы лазеры создают избыток тепла, который разрушает устройство. Это считается главным препятствием в создании и последующем использовании лазерного оружия.

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Новая система охлаждения будет использовать газ, охлаждающий оружие во время стрельбы. Это позволит генерировать точные лучи без потери мощности и искривления лазера.

"Высококачественные лучи можно производить не только в первую секунду работы оружия, но и поддерживать неограниченное время", – заявила команда ученых в статье в китайскоязычном журнале Acta Optica Sinica.

SCMP отмечает, что США также пытались разработать подобную технологию, однако прекратили исследование. Бывший британский военный Стив Уивер указывает, что КНР может опередить Соединенные Штаты в важной технологическо-военной сфере.

"Если китайские ученые справились с проблемами нагревания и искажения, это большой прорыв, учитывая неудачи США в этой области", — говорит Вивер.

Лазеры не только могут стать альтернативой традиционному оружию, ведь не используют обычные боеприпасы, но, по словам китайских военных исследователей, будут использованы и для уничтожения спутников.

Издание SCMP указывает, что к заявлениям китайских ученых следует относиться осторожно, ведь ранее они сообщали о создании сверхпроводников при комнатной температуре, однако оказалось, что их метод не работает.

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