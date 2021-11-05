Китай запустил в космос ракету: что на борту

КНР вывела на орбиту нашей планеты новый космический аппарат. Об этом пишет издание Xhinhua.

Земля. Фото из открытых источников

Запуск космической ракеты "Чанчжэн-6" со спутником на борту состоялся с космодрома Тайюань, который находится в китайской провинции Шаньси, что на севере страны. На данный момент уже известно, что космический аппарат успешно выведен на околоземную орбиту.

Отправленный на орбиту нашей планеты спутник носит название "Гуанму". Он был разработан специалистами Китайской академией наук. Как указывается в статье, данный аппарат стал первым в мире научным спутником, который предназначается исключительно для обслуживания целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

С помощью этого спутника у ученых появится возможность для детального определения объемов потребления электроэнергии в районах с интенсивной деятельностью человека. Кроме того, благодаря ему, можно будет заниматься анализом структуры городов с целью обеспечения информационной поддержки для показателей устойчивого развития, что характеризуют взаимодействие между природой и людьми.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Китае ввели ограничения на строительство небоскребов. Строительство будет строго контролироваться властями региона, в котором планируется возведение высотки.

образование космического мусора около нашей планеты.

Также издание "Комментарии" писало о том, что в Китае осуществили запуск "спутника-уборщика" . Новый аппарат протестирует технологию, которая в будущем сможет предотвращать





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!