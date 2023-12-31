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Китай строит ядерный контейнеровоз: он станет самым большим в мире

Новая технология, одобренная в начале 2023 года, поможет Китаю построить крупнейший ядерный контейнеровоз.

31 декабря 2023, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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В Китае обнародовали планы по строительству гигантского контейнеровоза KUN-24AP с ядерным двигателем. Ожидается, что такой ядерный двигатель четвертого поколения станет гораздо безопаснее урановых реакторов, используемых на ядерных военных кораблях.

Китай строит ядерный контейнеровоз: он станет самым большим в мире

Атомный контейнеровоз KUN-24AP. Фото из открытых источников

Новый контейнеровоз KUN-24AP станет самым большим в мире. Китайский корабль будет вмещать до 24 тысяч контейнеров на своем борту. Однако главной особенностью контейнеровоза станут ядерные двигатели.

Первая информация об атомном корабле KUN-24AP появилась в начале декабря 2023 и привлекла внимание всего мира. Вместо урана китайцы решили установить на свой контейнеровоз ядерный реактор на основу тория, который будет охлаждаться солевой системой MSR. Главное преимущество такой системы в том, что реактору MSR не требуется большого количества воды. Кроме того, он может работать при более высоких температурах и низком давлении, что уменьшает риск расплавления.

Китай – не первая страна, исследующая проект атомного контейнеровоза, однако именно китайская разработка превосходит аналоги Японии, США и Южной Кореи. Все благодаря ядерным реакторам на торие, который одобрили в начале 2023 года. Китайский ядерный контейнеровоз KUN-24AP уже получил международную сертификацию, указывающую на надежность технологии новых ядерных двигателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайские ученые уверяют об открытии новой военной технологии на основе лазера.

Также "Комментарии" писали о Китае, который "бросил" Россию в важном и масштабном проекте, связанном с самолетами.



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Источник: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3243966/chinese-shipyard-unveils-plans-worlds-first-nuclear-tanker-powered-cutting-edge-molten-salt-reactor
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