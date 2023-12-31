Китай строит ядерный контейнеровоз: он станет самым большим в мире

В Китае обнародовали планы по строительству гигантского контейнеровоза KUN-24AP с ядерным двигателем. Ожидается, что такой ядерный двигатель четвертого поколения станет гораздо безопаснее урановых реакторов, используемых на ядерных военных кораблях.



Атомный контейнеровоз KUN-24AP. Фото из открытых источников

Новый контейнеровоз KUN-24AP станет самым большим в мире. Китайский корабль будет вмещать до 24 тысяч контейнеров на своем борту. Однако главной особенностью контейнеровоза станут ядерные двигатели.

Первая информация об атомном корабле KUN-24AP появилась в начале декабря 2023 и привлекла внимание всего мира. Вместо урана китайцы решили установить на свой контейнеровоз ядерный реактор на основу тория, который будет охлаждаться солевой системой MSR. Главное преимущество такой системы в том, что реактору MSR не требуется большого количества воды. Кроме того, он может работать при более высоких температурах и низком давлении, что уменьшает риск расплавления.

Китай – не первая страна, исследующая проект атомного контейнеровоза, однако именно китайская разработка превосходит аналоги Японии, США и Южной Кореи. Все благодаря ядерным реакторам на торие, который одобрили в начале 2023 года. Китайский ядерный контейнеровоз KUN-24AP уже получил международную сертификацию, указывающую на надежность технологии новых ядерных двигателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайские ученые уверяют об открытии новой военной технологии на основе лазера.

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