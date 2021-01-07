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Главная Новости IT технологии Китай сделал кошелёк-карту с дисплеем для цифрового юаня
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Китай сделал кошелёк-карту с дисплеем для цифрового юаня

Выдача электронных кошельков в виде карт началась в больнице Шанхай Тонгрен

сегодня, 21:14
Автор:

Павел Зинченко

Примерно через два года Китай планирует ввести цифровые деньги (цифровой юань). В массе это будут приложения на смартфон. Для тех, кто испытывает трудности с использованием смартфона в платежах, например пожилым людям или жителям отдаленных районов страны, предусмотрена выдача кошельков в формате банковских карт с информационным дисплеем. Подобные кошельки начали вводить в одной из больниц Шанхая в рамках пилотного проекта по обращению цифровых денег.

Китай сделал кошелёк-карту с дисплеем для цифрового юаня

Китай создаст когшелек для цифрового юаня

В больнице Шанхай Тонгрен началась выдача электронных кошельков в виде карт. Планируется, что такими кошельками будут пользоваться сотрудники больниц и пациенты. Дисплей на электронных чернилах, встроенных в карту-кошелек, показывает оставшуюся сумму, сумму, потраченную на текущий платеж, количество платежей и другую информацию. В рамках пилотного проекта таким кошельком можно оплатить в кафетерии, оплатить парковку или консультацию.

Цифровой юань — это цифровая форма законного платежного средства Китайской Народной Республики, выпущенная Народным банком Китая, которая имеет ценность и юридическое покрытие наряду с обычными бумажными деньгами и монетами и сохраняет контролируемую анонимность. Оплачивать цифровыми юанями можно будет без проведения транзакций через удаленные сервисы, и в этом их главная особенность и отличие цифрового юаня от современных цифровых платежных систем.

Как сообщало издание "Комментарии", виртуальные дипломы и цифровые студентыВирус COVID-19 вынуждает учебные заведения делать практически все онлайн и виртуально, даже выпускной вечер. Церемония 58-го выпускного вечера в Индийском технологическом институте в Бомбее в воскресенье проходила не только онлайн, но и с участием цифровых аватаров.


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Источник: https://verietyinfo.com/russia/china-has-made-a-card-wallet-with-a-display-for-the-digital-yuan/
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