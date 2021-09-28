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Китай показал свой модернизированный истребитель-"невидимку" (ВИДЕО)

В самолете установлен двигатель китайского производства

сегодня, 19:24
Автор:

Денис Подставной








Китай показал свой модернизированный истребитель-"невидимку" (ВИДЕО)

J-20. Фото: скриншот из видео

Китай продемонстрировал свой модернизированный стелс-истребитель. Об этом сообщает издание CNN. 

Сегодня, 28 сентября, на авиашоу, которое проходит в китайском городе Жухай, КНР продемонстрировала свой истребитель-"невидимку". Пара  J-20, представших перед публикой на авиашоу, была оснащена двигателем отечественного производства под названием WS-10. 

WS-10 пришел на замену российским двигателям, которые были установлены в ранних версиях истребителя. По мнению аналитиков, J-20 предназначается для боя "воздух-воздух" и наземных атак. 

Истребитель рекламируется как ответ Китая на американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайцы создали прототип домашнего робота-гуманоида. Новинка сможет преодолевать препятствия, подбирать различные предметы и общаться. Максимальная масса, которую Walker X может поднять, достигает 2,7 килограмма. Он может самостоятельно передвигаться с максимальной скоростью в три километра в час как в уже изученных им местах, так и в незнакомой местности благодаря построению карты SLAM. Кроме того, робот может преодолевать препятствия в виде лестницы и осуществлять движение по наклонной поверхности. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американская компания известного миллиардера Илона Маска Tesla будет производить умных роботов-гуманоидов. В компании отметили, что новинка получит передовую систему искусственного интеллекта, которая будет такой же сложной, как и автопилот, что устанавливают в электромобили Tesla. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/09/28/china/j-20-fighter-jet-engines-airshow-intl-hnk-ml/index.html?utm_source=twCNN&utm_medium=social&utm_term=link&utm_content=2021-09-28T09%3A41%3A06
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