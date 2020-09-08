Китай намеревается запустить инициативу глобальной защиты данных

Китай выступил с инициативой по решению глобальных проблем безопасности данных, в ответ на американскую программу "чистой сети", которая направлена ​​на то, чтобы отговорить другие страны от использования китайских технологий. Об этом сообщает издание Tulsa World.

Министр иностранных дел Ван И объявил об этой инициативе во вторник в Пекине на семинаре по глобальному цифровому управлению. Он сказал, что растущие риски для кибербезопасности угрожают национальной безопасности, общественным интересам и правам человека.

Этот шаг происходит на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, включая торговую напряженность и конкуренцию в области телекоммуникаций и технологий искусственного интеллекта, когда США обвиняют китайские технологические компании в угрозе национальной безопасности США.

Ван сказал, что важно разработать международные правила безопасности данных, которые "отражали бы волю и уважали интересы всех стран посредством широкого участия".

Госсекретарь США Майк Помпео в прошлом месяце обнародовал программу "Чистая сеть", заявив, что она направлена ​​на защиту частной жизни граждан и конфиденциальной информации от "злонамеренных субъектов, таких как Коммунистическая партия Китая". Более 30 стран и территорий, таких как Австралия и Великобритания, участвуют в этой инициативе, цель которой - исключить китайские телекоммуникационные компании, такие как Huawei и ZTE, а также приложения, поставщиков облачных услуг и подводные кабели из своих интернет-сетей.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы рассказали о новых спутниках для Интернета вещей.

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