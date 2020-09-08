Китайцы рассказали о новых спутниках для Интернета вещей

Источники в Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) сообщили, что в 2021 году в Китае начнутся интенсивные запуски спутников для космической сети Интернета вещей (IoT). Об этом сообщает Ecns.cn.

Компания CASIC планирует запустить 12 спутников проекта Xingyun, первой в Китае низкоорбитальной узкополосной группировки для Интернета вещей, управляемой ее дочерней компанией Xingyun Satellite Co. Компания планирует отправить в космос в общей сложности 80 спутников для завершения трехэтапного проекта приблизительно в 2023 году.

Первый этап проекта был завершен после того, как в мае этого года на орбиту вышли два спутника Xingyun-2 01 и 02. Спутники используют межспутниковые лазерные линии связи, которые позволяют им поддерживать контакт на больших расстояниях и, следовательно, повышать производительность услуг связи в реальном времени.

На втором этапе в следующем году будет запущено 12 спутников, что еще больше повысит возможности глобального обслуживания проекта, сообщает CASIC.

Космический Интернет вещей будет иметь широкий охват и позволит легко подключаться в любую погоду и в различных областях. По словам инженеров, ожидается, что проект Xingyun устранит слепые зоны связи предприятий Интернета вещей, возникающие из-за недостаточного покрытия сотовых сетей беспроводной связи.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink.

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