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Как выглядит оцифрованный мозг человека

Ученые смогли оцифровать и создать 3D-модель частички человеческого мозга

сегодня, 17:08
Автор:

Денис Подставной








Ученые оцифровали часть человеческого мозга. Об этом сообщает издание 9to5google. 

Как выглядит оцифрованный мозг человека

Ученые оцифровали мозг человека. Фото из открытых источников

Ученые из гарвардской лаборатории Лихтмана совместно с компанией Google смогли оцифровать 1 кубический миллиметр ткани коры головного мозга человека. Для этого, ученые взяли у больного эпилепсией пациента часть мозга. Полученные образцы были разделены на 5 300 секций, толщиной по 30 нанометров каждый. Затем, каждый слой был просканирован, а изображение переданы в компанию Google. 

Как выглядит оцифрованный мозг человека - фото 2

Всего от ученых Google получила 225 миллионов изображений, из которых в компании создали единую 3D-модель частички мозга, объемом в 1,4 петабайта. Ученые планируют, что благодаря полученной модели мозга им удастся тщательно изучить природу заболеваний головного мозга человека на ранних стадиях. 

Для справки: полученная 3D модель мозга размером 1,4 петабайта является одной миллионной от объёма всего человеческого мозга. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые придумали, как с помощью смартфона можно успешно лечить депрессию. Благодаря разработанному приложению удалось существенно улучшить психическое состояние пациентов, страдающих депрессией на фоне таких заболеваний, как сахарный диабет или гипертония. Более подробно читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, ученые из США и Китая рассказали о том, как компьютерные игры могут влиять на школьную успеваемость детей. Для исследования ученые изучили успеваемость китайских школьников. По мнению экспертов компьютерные игры могут, как навредить успеваемости детей в школе, так и наоборот помочь. 


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Источник: https://9to5google.com/2021/06/01/google-human-brain-map/
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