Как выглядит оцифрованный мозг человека



















Ученые оцифровали часть человеческого мозга. Об этом сообщает издание 9to5google.

Ученые оцифровали мозг человека. Фото из открытых источников

Ученые из гарвардской лаборатории Лихтмана совместно с компанией Google смогли оцифровать 1 кубический миллиметр ткани коры головного мозга человека. Для этого, ученые взяли у больного эпилепсией пациента часть мозга. Полученные образцы были разделены на 5 300 секций, толщиной по 30 нанометров каждый. Затем, каждый слой был просканирован, а изображение переданы в компанию Google.





Всего от ученых Google получила 225 миллионов изображений, из которых в компании создали единую 3D-модель частички мозга, объемом в 1,4 петабайта. Ученые планируют, что благодаря полученной модели мозга им удастся тщательно изучить природу заболеваний головного мозга человека на ранних стадиях.

Для справки: полученная 3D модель мозга размером 1,4 петабайта является одной миллионной от объёма всего человеческого мозга.

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