Как вернуть карточку, которую "зажевал" банкомат

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Банкоматы стали обыденной вещью в жизни современных людей. Из-за большого количества операций, не редки случаи, когда в работе аппарата происходят сбои. Например, одной из таких неприятностей может стать, то что вашу карту мог "зажевать" аппарат. Столкнувшись впервые с этой проблемой, многие люди начинают паниковать и не знают, что делать.
Банкомат не отдает карту. Иллюстрация из открытых источников
При возникновении такой ситуации пользователю нужно сообщить в банк, аппаратом которого он воспользовался. Для этого можно позвонить на горячую линию, после чего специалисты примут меры. Карта будет извлечена и доставлена в отделение банка. Там она будет дожидаться своего хозяина. Однако, такая процедура может занять несколько дней.
Поэтому можно попробовать решить проблему более быстрым способом:
• Зажать кнопку "Отмена" на несколько минут (в момент зажатия кнопки банкомат может издавать разные звуковые сигналы);
• На мониторе банкомата должно появиться уведомление об отмене операции (возможно вам понадобится подтвердить ваше действие нажатием, не отрывая палец от кнопки).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости