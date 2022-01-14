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Главная Новости HI-tech технологии Как вернуть карточку, которую "зажевал" банкомат
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Как вернуть карточку, которую "зажевал" банкомат

Что делать, если банкомат не отдает вашу карточку

сегодня, 17:30
Автор:

Денис Подставной
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Банкоматы стали обыденной вещью в жизни современных людей. Из-за большого количества операций, не редки случаи, когда в работе аппарата происходят сбои. Например, одной из таких неприятностей может стать, то что вашу карту мог "зажевать" аппарат. Столкнувшись впервые с этой проблемой, многие люди начинают паниковать и не знают, что делать. 

Как вернуть карточку, которую "зажевал" банкомат

Банкомат не отдает карту. Иллюстрация из открытых источников

При возникновении такой ситуации пользователю нужно сообщить в банк, аппаратом которого он воспользовался. Для этого можно позвонить на горячую линию, после чего специалисты примут меры. Карта будет извлечена и доставлена в отделение банка. Там она будет дожидаться своего хозяина. Однако, такая процедура может занять несколько дней.

Поэтому можно попробовать решить проблему более быстрым способом:

•  Зажать кнопку "Отмена" на несколько минут (в момент зажатия кнопки банкомат может издавать разные звуковые сигналы);

• На мониторе банкомата должно появиться уведомление об отмене операции (возможно вам понадобится подтвердить ваше действие нажатием, не отрывая палец от кнопки).

•  Забрать карту. 
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известная американская компания Tesla представила миру новую версию своего электроседана. Новинка получила несколько изменений, а её фотографии уже можно увидеть в Сети. Сообщается, что данная модель будет продаваться на международных рынках. 
Также сайт "Комментарии" писал о том, что одна из известных криптовалют начала дорожать после заявления американского предпринимателя Илона Маска. Миллиардер заявил, что Tesla, основателем которой он является, начала принимать данную цифровую валюту в качестве платы за некоторые товары.


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Источник: https://znaj.ua/ru/frankivsk/385660-yak-povernuti-kartku-yaku-z-jiv-bankomat-prostiy-ta-diyeviy-layfhak
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