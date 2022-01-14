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Tesla представила новую Model S: как она выглядит и что изменилось (ФОТО)

Новая версия Tesla Model S предназначена для международных рынков

сегодня, 12:22
Автор:

Денис Подставной
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Американская компания Tesla, которая занимается производством электромобилей представила новую версию своего седана. Об этом пишет издание IXBT. 

Tesla представила новую Model S: как она выглядит и что изменилось (ФОТО)

Фото: Tesla

Сегодня, 14 января, была представлена новая версия Tesla Model S. Как пишет СМИ, всего пол года назад компания уже начала выпуск обновленной версии (с обновленным интерьером и трансмиссией) данного электромобиля, поэтому анонс новой Model S оказался несколько неожиданным. 

Tesla представила новую Model S: как она выглядит и что изменилось (ФОТО) - фото 2

Фото: electrek

IXBT передает, что новая версия электроседана предназначена для международных рынков, однако некоторые изменения попадут и в модель для рынка северной америки. 

Новинка может похвастаться новыми задними фонарями, а также немного изменившейся задней частью с увеличенным портом зарядки. Кроме этого, изменения получило и головное освещение. Новые Model S имеет матричные проекционные фары. 

Tesla представила новую Model S: как она выглядит и что изменилось (ФОТО) - фото 3

Фото: electrek

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что одна из криптовалют начала быстро расти в цене. Это произошло на фоне официального заявления известного предпринимателя Илона Маска. Миллиардер сообщил, что известный производитель электромобилей начал принимать одну из криптовалют в качестве платы за свой мерч.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Министр здравоохранения прокомментировал споры по поводу меню в школах. Украинцы уже написали петицию об отмене нового меню в садах, а Ляшко призвал родителей пересмотреть правила питания. Министр отметил, что было проведено много информационных мероприятий, а также создан специальный портал. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/01/14/tesla-model-s.html
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