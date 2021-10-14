Как Google защищает от хакеров особо важных пользователей

Агентство BBC New информирует, что компания Google предоставляет некоторым пользователям особые инструменты для защиты.



Аутентификация с помощью физического устройства повышает защиту учетной записи - фото из сети

Компания предложила 10 тыс. клиентов бесплатные электронные ключи на устройствах USB. Предложение касается только отдельных пользователей, имеющим высокий риск взлома — политики, правозащитники. Подобный способ защиты обеспечивается двухфакторной аутентификацию — то есть добавляется еще один уровень безопасности, кроме пароля.

Шейн Хантли, директор группы анализа угроз, заявил в посте Twitter, что в конце сентября обнаружили массированную атаку на 10 тыс. пользователей Google. Хакерские нападения совершила группа АРТ28, также известная как Fancy Bear. Киберзлоумышленники связанны с российской разведкой, как утверждают правительства США и Великобритании. Нападение относилось к категории фишинга: люди получали электронные письма от уважаемых электронных сервисов, в которых их просили подтвердить личные данные, банковские реквизиты и другую конфиденциальную информацию. Завладев ею, преступники занимались вымогательством и похищали средства.

Расследование кибератак в 2016 г. показало, что именно группа Fancy Bear стояла за фишинговой атакой на 4 тыс. аккаунтов Google. Среди целей были участники избирательной кампании Хиллари Клинтон и Демократическая партия США. Хантли отмечает, что к подобным атакам должны быть всегда готовы активисты, журналисты, чиновники.

Именно после ряда подобных инцидентов Google объявила, что 10 тыс. пользователей получат ключи безопасности "Titan". Номинальная цена "Titan" — 41 долл., но компания своим избранным клиентам предоставит их бесплатно. Распространять ключи будут организации-партнеры.

Улучшится защита и рядовых клиентов. Google будет настаивать на двухфакторной авторизации еще для 150 млн. аккаунтов электронной почты и для двух млн. аккаунтов Youtube.

Специалисты утверждают: люди в большей безопасности, если используют одновременно два инструмента: пароль, "который вы знаете", и физическое устройство (смартфон, USB-накопитель), "которое вы реально держите в руках". Такая защита очень затрудняет доступ злоумышленников к вашей учетной записи.

Издание "Комментарии" ранее рассказывал своим читателям, как защитить паролем историю браузера.

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