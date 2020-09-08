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Италия начала наступление на крупные технологические компании

Регулятор намерен выяснить, как компании собирают данные пользователей и как их использует

сегодня, 16:11
Автор:

Павел Зинченко

Орган по надзору за конкуренцией в Италии начал расследования в отношении Apple, Google и Dropbox, связанные с их облачными хранилищами. Об этом сообщает издание The Seattle Times.

Италия начала наступление на крупные технологические компании

Орган по конкуренции и рынку заявил в понедельник, что он начал в общей сложности шесть расследований в отношении Apple iCloud, Google Drive и службы онлайн-хранилища Dropbox в ответ на жалобы о недобросовестной коммерческой практике и нарушениях национальной директивы о правах потребителей. В одном случае он также рассматривает "досадные оговорки" в контракте.

Регулятор заявил, что изучает вопрос о том, не смогли ли эти три компании указать, как данные пользователей будут собираться и будут ли использоваться в коммерческих целях или нет. Также выясняется, не смог ли Dropbox предоставить четкую и доступную информацию о том, как пользователи могут выйти из контрактов или добиваться внесудебного урегулирования споров. Apple, Google и Dropbox не сразу ответили на запросы о комментариях.

Итальянское расследование следует за более широкими усилиями регулирующих органов Европейского Союза по разъяснению того, какие мелкие шрифты используют компании, занимающиеся технологиями мелкого шрифта, в своих условиях обслуживания, чтобы потребители могли лучше понять, как используется их информация. Facebook обновил свои условия обслуживания в прошлом году, чтобы разъяснить, как он зарабатывает на данных пользователей, в ответ на давление со стороны европейских регуляторов.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook подает в суд на антимонопольный регулятор ЕС за чрезмерные запросы данных.


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