Facebook подает в суд на антимонопольный регулятор ЕС за чрезмерные запросы данных

Facebook подает в суд на антимонопольные регуляторы ЕС за поиск информации сверх данных, которые предоставляет компания, включая очень личные данные, для их исследования данных компаний и рынка. Об этом сообщили в Facebook, передает Reuters.



Социальная сеть Facebook находится под пристальным вниманием правоохранительных органов ЕС по вопросам конкуренции с прошлого года. Одно расследование было сосредоточено на его хранилище данных, а другое – на торговой онлайн-площадке, запущенной в 2016 году, которой пользуются 800 млн пользователей Facebook в 70 странах мира для покупки и продажи товаров.

Компания предоставила комиссии 315 000 документов, эквивалентных 1,7 миллиону страниц.

Регуляторы ЕС исследуют документы в поисках около 2500 поисковых фраз, которые включают в себя "big question" (большой вопрос), "shut down" (закрыто) и "not good for us" (не хорошо для нас). Об этом изданию рассказал человек, знакомый с ситуацией, который пожелал не называть своего имени.

Он также сообщил, что подобные поисковые запросы можно найти в медицинских данных сотрудников, оценке эффективности работы и даже заявках на работу в компанию, которые не имеют отношения к расследованиям ЕС.

В дополнение к двум судебным искам против комиссии, Facebook также добивается временных мер в Люксембургском Генеральном суде, втором по величине в Европе, чтобы остановить такие запросы данных до тех пор, пока судьи не вынесут решение, согласно судебному заявлению.

Ранее "Комментарии" писали, что социальная сеть Facebook тестирует новый дизайн страниц, который уберет кнопку "Нравится", предложит более понятный и читаемый макет и упростит управление страницей. Эти и другие функции первоначально были протестированы среди некоторых публичных личностей в мобильном приложении, но теперь обновление расширяется до более широкой группы страниц.

