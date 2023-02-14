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Искусственный интеллект впервые руководил истребителем. Какие результаты

Lockheed Martin говорит, что это первый случай, когда ИИ управлял тактическим самолетом.

сегодня, 15:17
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Автор:

Slava Kot

Искусственный интеллект руководил истребителем более 17 часов. Компания Lockheed Martin, специализирующаяся на производстве военной техники, утверждает, что это впервые ИИ управлял военным самолетом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Engadget.

Искусственный интеллект впервые руководил истребителем. Какие результаты

Самолет F-16, которым управлял ИИ. Фото из открытых источников


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Представители компании Lockheed Martin сообщают, что искусственный интеллект VISTA X-62A имитировал пилота истребителя и управлял тренировочным самолетом F-16 более 17 часов. Испытательный полет состоялся в декабре, однако сейчас компания сообщила, что он прошел удачно.

Директор Школы летчиков-испытателей ВВС США Кристофер Коттинг рассказал о важности VISTA как инструмента развития и обучения.

VISTA позволит нам одновременную разработку и тестирование передовых методов искусственного интеллекта с новыми конструкциями транспортных средств без экипажа, а также может предоставить нашим истребителям новые тактические возможности Кристофер Коттинг.

Проект VISTA при поддержке Lockheed Martin Skunk Works и занимается разработкой авиационных платформ, а также ведет секретные программы исследований и разработок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работы достигли рекордных показателей в замене человеческого труда. Наиболее автоматизированные процессы наблюдаются в области автомобилестроения.

Также "Комментарии" писали о российском инженере, который просит убежище в США и хочет раскрыть военные секреты РФ. Как сообщают данные разведки Соединенных штатов, инженер принимал участие в разработке и модернизации самого современного военного самолета Российской Федерации Ту-160.



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Источник: https://www.engadget.com/an-ai-agent-flew-a-usaf-training-aircraft-for-over-17-hours-185930689.html
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