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Искусственный интеллект создал фото, приведшее к падению фондового рынка на 500 млрд

Фотография с взрывом вблизи Пентагона мгновенно разлетелась в соцсетях и СМИ. Информация привела к резкому падению фондового рынка.

сегодня, 12:05
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Автор:

Slava Kot

Фотография с взрывом вблизи Пентагона быстро распространилась в сети и вызвала резкое падение индексов на фондовой бирже. Впоследствии выяснилось, что изображение фейковое. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Искусственный интеллект создал фото, приведшее к падению фондового рынка на 500 млрд

Искусственный интеллект обрушил фондовый рынок. Фото из открытых источников

Утром, 21 мая, изображение со взрывом возле Пентагона появилось в Facebook. На нем заметен большой столб дыма, а пользователь соцсети сообщил, что происшествия происходят вблизи военного штаба Соединенных Штатов.


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Вскоре фото распространилось в других соцсетях, больших группах и СМИ. Новость о якобы взрыве распространил сайт финансовых новостей ZeroHedge и российская пропагандистская сеть RT. Распространенная информация привела к резкому падению фондового рынка на 0,3%, что эквивалентно потерям 500 млрд. Когда новость получила значительную огласку, Пентагон отреагировал на события.

"Никакого взрыва или инцидента в Пентагоне или вблизи него не происходит, и нет непосредственной опасности или опасности для населения", — сообщил дежурный офицер Пентагона.

Искусственный интеллект создал фото, приведшее к падению фондового рынка на 500 млрд - фото 2

Взрыв возле Пентагона. Фото создано искусственным интеллектом

Исследователи проанализировали изображение и пришли к выводу, что оно было создано искусственным интеллектом.

"Посмотрите на фасад здания и на то, как забор сливается с толпой. Также нет других изображений, видео или людей, которые публиковали сообщения как первые свидетели", — указывает исследователь разведывательной группы Bellingcat Ник Уотерс.

После раскрытия информации о неподлинности фото фондовый рынок вернулся к предыдущим показателям, а СМИ начали опровергать предварительную информацию о взрывах вблизи Пентагона. Российское издание RT удалило фото и забрало новости со своего сайта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект поможет расшифровать самое древнее человеческое письмо.

Также "Комментарии" писали о первой компании, которая стала жертвой искусственного интеллекта.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-22/fake-ai-photo-of-pentagon-blast-goes-viral-trips-stocks-briefly
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