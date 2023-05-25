Искусственный интеллект создал фото, приведшее к падению фондового рынка на 500 млрд

Фотография с взрывом вблизи Пентагона быстро распространилась в сети и вызвала резкое падение индексов на фондовой бирже. Впоследствии выяснилось, что изображение фейковое. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Искусственный интеллект обрушил фондовый рынок. Фото из открытых источников

Утром, 21 мая, изображение со взрывом возле Пентагона появилось в Facebook. На нем заметен большой столб дыма, а пользователь соцсети сообщил, что происшествия происходят вблизи военного штаба Соединенных Штатов.

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Вскоре фото распространилось в других соцсетях, больших группах и СМИ. Новость о якобы взрыве распространил сайт финансовых новостей ZeroHedge и российская пропагандистская сеть RT. Распространенная информация привела к резкому падению фондового рынка на 0,3%, что эквивалентно потерям 500 млрд. Когда новость получила значительную огласку, Пентагон отреагировал на события.

"Никакого взрыва или инцидента в Пентагоне или вблизи него не происходит, и нет непосредственной опасности или опасности для населения", — сообщил дежурный офицер Пентагона.

Взрыв возле Пентагона. Фото создано искусственным интеллектом

Исследователи проанализировали изображение и пришли к выводу, что оно было создано искусственным интеллектом.

"Посмотрите на фасад здания и на то, как забор сливается с толпой. Также нет других изображений, видео или людей, которые публиковали сообщения как первые свидетели", — указывает исследователь разведывательной группы Bellingcat Ник Уотерс.

После раскрытия информации о неподлинности фото фондовый рынок вернулся к предыдущим показателям, а СМИ начали опровергать предварительную информацию о взрывах вблизи Пентагона. Российское издание RT удалило фото и забрало новости со своего сайта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект поможет расшифровать самое древнее человеческое письмо.

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