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Главная Новости IT технологии Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО)
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Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО)

Нейросети позволяют существенно облегчить труд человека, а также повысить надежность и точность различных рабочих процессов

сегодня, 16:25
Автор:

Елизавета Черных

Нейронной сетью называют одно из направлений искусственного интеллекта, цель которого — моделировать осуществляемые человеческим мозгом алгоритмы. Типичные нейросети способны классифицировать, предсказывать и распознавать указанную информацию. Современные нейросети настолько усовершенствованы, что способны заменить человеческий фактор во многих сферах жизнедеятельности. В частности, они способны писать картины и стихи, рассказы, сочинять музыку или сценарии. 

Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО)

Изображение, созданное нейросетью - Комментарии

Издание "Комментарии" решило протестировать возможности одних из наиболее популярных нейросетей, которые могут работать как изображениями, так и с текстами. 

Отметим, что Google был одним из первых, кому удалось обучить нейросети создавать картины. В 2015 году инженеры под руководством россиянина Александра Мордвинцева разработали алгоритм компьютерного зрения под названием Deep Dream. Хотя эта нейросеть не способна полноценно писать картины, ей удается генерировать новые изображения на основе полученного. 

Как работает Deep Dream

Изначально Deep Dream  показывают различные изображения и она запоминает образы. Так проходит процесс ее обучения. Затем в нейросеть загружают снимок, который она анализирует, определяя на нем знакомые элементы или объекты. 

Суть работы Deep Dream заключается в том, что программа может дорисовывать образы с помощью стандартного набора стилей. 

Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО) - фото 2
На первых этапах нейросеть анализирует края и углы изображения, немного искажая его.  И так происходит несколько десятков раз, пока нейронная сеть не выдаст те объекты, которые она запомнила во время обучения. 

Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО) - фото 3

Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО) - фото 4

Чтобы научить нейросеть распознавать образы, ей часто показывали фотографии с изображением животных. Теперь же Deep Dream генерирует их даже там, где изображено лицо человека. При чем эти животные зачастую имеют очень нестандартный вид. 

Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО) - фото 5

Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО) - фото 6

Еще один сервис, который работает на основе нейросетей, запустила компания "Яндекс". Он известен под названием "Балабоба" и создан на базе трех миллиардов параметров. 

Как работает "Балабоба" 

С помощью технологии YaLM, которая в свою очередь обучена на страницах из "Википедии", новостных лент, книг и записей в социальных сетях, "Балабоба" может генерировать тексты в различных стилях. Нейросеть способна дописывать дописывать любой текст, создавать подписи для фотографий, составлять гороскопы, ТВ-репортажи, придумывать тосты, синопсис к фильмам и многое другое. 

Разработчики предупреждают, что нейросеть "не знает, что говорит", поэтому во время дальнейшего использования текстов, не стоит забывать об ответственности.  

Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО) - фото 7

Чтобы нейросеть сгенерировала необходимый текст, достаточно несколько слов или предложений в поле для ввода, а затем выбрать стиль. При этом отмечается, что нейросеть подражает текстам, размещенным на просторах интернета, и серьезно к ним относиться не стоит. 

Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО) - фото 8

Интересно и то, что нейросеть не генерирует тексты на политическую или религиозную тематики. Отмечается, что вероятность того, что запрос задаёт одну из острых тем, определяет нейросеть, обученная на оценках случайных людей. 

Искусственный интеллект превосходит человека: как нейросеть создает изображения и пишет тексты (ФОТО) - фото 9

Впрочем, нейросети имеют еще множество функций, которые позволяют существенно облегчить труд человека, а также повысить надежность и точность различных рабочих процессов за счет отсутствия возможности допущения ошибки из-за человеческого фактора.

Ранее издание "Комментарии" писало, что NASA показала космические облака



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Источник: https://comments.ua/
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