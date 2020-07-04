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Искусственный интеллект поможет правильно выбрать косметику

Южнокорейская компания использует искусственный интеллект, чтобы подобрать косметику клиентам

сегодня, 16:36
Автор:

Павел Зинченко
Искусственный интеллект поможет правильно выбрать косметику

Зеркало с дополненной реальностью (AR) в новом флагманском бутике косметических услуг Amorepacific, который расположен в Сеуле, позволяет легко определить, какой оттенок помады или туши больше подходит клиенту, даже если он пребывает в маске. Об этом сообщает информационный портал Reuters.

Зеркало делает фотографию лица клиента и анализирует его, рекомендуя продукты, которые больше всего подойдут текстуре кожи, и устраняя любые пятна, морщины или темные круги. Затем клиенты могут увидеть сгенерированное компьютером изображение того, на что они будут похожи, используя самые разнообразные основы, румяна, средства для ухода за глазами и помады.

В дополнение к социальному дистанцированию, руководящие принципы правительства Южной Кореи рекомендуют покупателям опробовать косметику на руках, а не на лицах.

"Это было неприятно, так как я не могла попробовать косметику на моем лице... но было забавно найти продукт, который подходит мне лучше всего через это устройство AR", - сказала 20-летняя студентка Сонг Да Хе после нескольких часов тестирования продуктов на ее руках в других магазинах.

Чтобы свести к минимуму контакты с людьми и снизить риск распространения вируса, магазин также разместил QR-коды рядом со всеми демонстрируемыми продуктами, чтобы покупатели могли узнавать подробности с помощью своих мобильных телефонов, а не разговаривать с персоналом.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект поможет при расторжении браков.


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