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Искусственный интеллект поможет при расторжении браков

В Австралии создан веб-сайт, который упростит процедуру бракоразводных процессов

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Искусственный интеллект поможет при расторжении браков

В Австралии начал действовать веб-сайт, который должен упростить разводы и помочь парам избежать дорогостоящих судебных издержек. Об этом сообщает издание XinhuaСайт под названием amica был разработан Национальной юридической помощью с государственным финансированием в 2,06 миллиона долларов США.

В нем используются технологии, позволяющие разлучить супружеские пары с полюбовными соглашениями о воспитании детей и урегулировании имущественных отношений без значительных юридических счетов. Инструмент урегулирования использует программу искусственного интеллекта (AI) для поиска в базе данных прошлых судебных решений, чтобы предоставить рекомендации о том, как бывшая пара должна делить свои активы в зависимости от специфики их обстоятельств.

"В Австралии почти 50 000 разводов каждый год... amica будет поощрять людей использовать систему, а не заниматься адвокатской деятельностью", - сказала директор и руководитель проекта National Legal Aid Габриэль Кэнни.

Согласно данным, опубликованным "Руководством по разводам", в начале июня число пар, думающих о расставании во время пандемии коронавируса, увеличилось на 314 процентов. Исследование, проведенное National Legal Aid, показало, что 78 % австралийцев, проходящих развод, были готовы воспользоваться услугами, подобными amica.

Как сообщало издание "Комментарии", японцы используют искусственный интеллект для борьбы с контрабандой.


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