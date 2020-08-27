kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.08.2020

BTC/USD

11410.65

ETH/USD

385.59

LTC/USD

58.11

НБУ 27.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Искусственный интеллект научился размышлять о смысле жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Искусственный интеллект научился размышлять о смысле жизни

Искусственный интеллект может пофилософствовать, но при условии, что ему не зададут сложных вопросов

сегодня, 13:21
Автор:

Павел Зинченко

Новый философский искусственный интеллект может помочь вам найти смысл в бессмысленном мире. Но только при условии, что вы не задаете ему никаких спорных вопросов. Об этом сообщает издание The Next Web.

Система предлагает размышления на темы, которые преследовали человечество с момента его создания. Вы можете спросить ИИ о теме, которая вызывает у вас экзистенциальную тревогу. Затем технология использует текстовый генератор OpenAI GPT-3, чтобы анализировать ваш текст и выдавать жизнеутверждающий или разрушающий душу ответ.

Искусственный интеллект научился размышлять о смысле жизни

Система является детищем программиста из Ванкувера по имени Мюрат Айфер, который описывает ее как эксперимент в "быстрой инженерии". Айфер признает, что у ИИ нет никаких особых мнений или собственных знаний. Вместо этого он "просто имитирует мнения", что означает, что иногда он дает противоречивые ответы на идентичные вопросы. "Я проверил, сможет ли ИИ философа разрешить мой собственный экзистенциальный кризис. Но система не хотела раскрывать свои мысли по любому чувствительному вопросу," - объяснил изобретатель.

Философский ИИ обычно чувствует себя комфортно, размышляя об общих экзистенциальных проблемах. Например, когда речь идет о фундаментальном философском вопросе "В чем смысл жизни?". Но задайте ему более деликатный вопрос, и философский ИИ откажется отвечать.

Айфер еще не раскрыл, почему ИИ отказывается отвечать на некоторые вопросы. Но он описал это как "по сути эксперимент GPT-3 в области безопасности вывода, надежности и точного баланса между предсказуемостью и непредсказуемостью". Теперь он стремится добавить в систему больше типов личности и разговорных аспектов. Изобретатель также надеется превратить данную технологию в какую-то игру.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект обнаружил 50 новых экзопланет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!