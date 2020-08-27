Искусственный интеллект научился размышлять о смысле жизни

Новый философский искусственный интеллект может помочь вам найти смысл в бессмысленном мире. Но только при условии, что вы не задаете ему никаких спорных вопросов. Об этом сообщает издание The Next Web.

Система предлагает размышления на темы, которые преследовали человечество с момента его создания. Вы можете спросить ИИ о теме, которая вызывает у вас экзистенциальную тревогу. Затем технология использует текстовый генератор OpenAI GPT-3, чтобы анализировать ваш текст и выдавать жизнеутверждающий или разрушающий душу ответ.

Система является детищем программиста из Ванкувера по имени Мюрат Айфер, который описывает ее как эксперимент в "быстрой инженерии". Айфер признает, что у ИИ нет никаких особых мнений или собственных знаний. Вместо этого он "просто имитирует мнения", что означает, что иногда он дает противоречивые ответы на идентичные вопросы. "Я проверил, сможет ли ИИ философа разрешить мой собственный экзистенциальный кризис. Но система не хотела раскрывать свои мысли по любому чувствительному вопросу," - объяснил изобретатель.

Философский ИИ обычно чувствует себя комфортно, размышляя об общих экзистенциальных проблемах. Например, когда речь идет о фундаментальном философском вопросе "В чем смысл жизни?". Но задайте ему более деликатный вопрос, и философский ИИ откажется отвечать.

Айфер еще не раскрыл, почему ИИ отказывается отвечать на некоторые вопросы. Но он описал это как "по сути эксперимент GPT-3 в области безопасности вывода, надежности и точного баланса между предсказуемостью и непредсказуемостью". Теперь он стремится добавить в систему больше типов личности и разговорных аспектов. Изобретатель также надеется превратить данную технологию в какую-то игру.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект обнаружил 50 новых экзопланет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!