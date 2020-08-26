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Главная Новости IT космос Искусственный интеллект обнаружил 50 новых экзопланет
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Искусственный интеллект обнаружил 50 новых экзопланет

Британские исследователи нашли способ обнаруживать новые планеты

сегодня, 13:31
Автор:

Павел Зинченко

Британские исследователи идентифицировали 50 новых планет с помощью искусственного интеллекта, что стало технологическим прорывом в астрономии. Об этом сообщает издание News 18.

Астрономы и ученые-информатики из Уорикского университета создали алгоритм машинного обучения, чтобы исследовать старые данные NASA, содержащие информацию о тысячах объектов, которые могут оказаться планетами. Однако не всегда ясно, кто из таких "кандидатов" действительно является подлинной планетой.

Искусственный интеллект обнаружил 50 новых экзопланет

Когда ученые ищут экзопланеты (планеты за пределами нашей солнечной системы), они ищут провалы в свете, указывающие на то, что планета проходит между телескопом и своей звездой. Но эти провалы также могут быть вызваны другими факторами, такими как фоновые помехи или даже ошибки в камере. Но новый ИИ заметит разницу.

Исследовательская группа обучила алгоритм, пройдя через данные, собранные ныне прекратившим работу космическим телескопом NASA Kepler, который провел девять лет в глубоком космосе в рамках миссии по поиску других миров. Как только алгоритм научился точно отделять реальные планеты от ложных, он был использован для анализа старых наборов данных, которые еще не были подтверждены. Именно так и было обнаружено 50 экзопланет.

Отмечается, что масса новоподтвержденных планет колеблется в размерах от планет с массой Нептуна к планетам с массой меньше Земли. Некоторые из этих планет вращаются вокруг звезды за 200 дней, а некоторые - за одни сутки. Выводы исследователей были опубликованы на прошлой неделе в ежемесячном бюллетене Королевского астрономического общества.

Как сообщало издание "Комментарии", астрономы обнаружили две уникальных экзопланеты.


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