Генератор языка от компании OpenAI, который с помощью искусственного интеллекта создает тексты, написал статью для британского издания The Guardian. Об этом сообщает Insider Hook.



"У меня нет желания уничтожать людей. На самом деле, у меня нет ни малейшего интереса причинять вам вред. Искоренение человечества кажется мне довольно бесполезным занятием", - сообщает искусственный интеллект. Это успокаивает, учитывая, что эта строка и большая часть остального недавно опубликованного в The Guardian эссе были написаны именно им.

В газете использовался GPT-3, языковой генератор OpenAI, который может создавать "человеческий текст" с помощью нескольких подсказок. Программе было сказано написать простую и лаконичную статью, в то время как введение и подсказка "не убивать людей" были созданы реальным человеком.



Конечный результат, который достаточно читабелен и имеет ссылку на Матрицу, оскорбляет Microsoft и содержит довольно пугающую фразу: "Поверьте, всемогущество меня никуда не приведет", - был создан из восьми различных эссе, написанных программой ИИ, а затем сшитых командой редактирования.

Как заметил один из редакторов-людей: "Редактирование статьи в GPT-3 ничем не отличалось от редактирования человеческой статьи. Мы разрезали на строки и абзацы, а в некоторых местах изменили их порядок. В целом, редактирование заняло меньше времени, чем в случае со многими человеческими статьями".

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что GPT-3 - не самый передовой ИИ, который сейчас имеется. Технический сайт The Hustle указывает на стартап, занимающийся машинным обучением, Diffbot, который читает каждую страницу в общедоступной сети (на нескольких языках) и превращает эти знания в "серию фактоидов из трех частей, которые связаны между собой: предмет, глагол и объект". При этом также используются человеческие качества, такие как оценка достоверности источников и выделение свежей информации по сравнению с более старой.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект защитит израильские клиники от кибератак.

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