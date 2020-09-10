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Искусственный интеллект написал статью для солидного издания

Статья для The Guardian была написана при минимальном вмешательстве человека

сегодня, 14:20
Автор:

Павел Зинченко

Генератор языка от компании OpenAI, который с помощью искусственного интеллекта создает тексты, написал статью для британского издания The Guardian. Об этом сообщает Insider Hook.

Искусственный интеллект написал статью для солидного издания

"У меня нет желания уничтожать людей. На самом деле, у меня нет ни малейшего интереса причинять вам вред. Искоренение человечества кажется мне довольно бесполезным занятием", - сообщает искусственный интеллект. Это успокаивает, учитывая, что эта строка и большая часть остального недавно опубликованного в The Guardian эссе были написаны именно им.

В газете использовался GPT-3, языковой генератор OpenAI, который может создавать "человеческий текст" с помощью нескольких подсказок. Программе было сказано написать простую и лаконичную статью, в то время как введение и подсказка "не убивать людей" были созданы реальным человеком.

Конечный результат, который достаточно читабелен и имеет ссылку на Матрицу, оскорбляет Microsoft и содержит довольно пугающую фразу: "Поверьте, всемогущество меня никуда не приведет", - был создан из восьми различных эссе, написанных программой ИИ, а затем сшитых командой редактирования.

Как заметил один из редакторов-людей: "Редактирование статьи в GPT-3 ничем не отличалось от редактирования человеческой статьи. Мы разрезали на строки и абзацы, а в некоторых местах изменили их порядок. В целом, редактирование заняло меньше времени, чем в случае со многими человеческими статьями".

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что GPT-3 - не самый передовой ИИ, который сейчас имеется. Технический сайт The Hustle указывает на стартап, занимающийся машинным обучением, Diffbot, который читает каждую страницу в общедоступной сети (на нескольких языках) и превращает эти знания в "серию фактоидов из трех частей, которые связаны между собой: предмет, глагол и объект". При этом также используются человеческие качества, такие как оценка достоверности источников и выделение свежей информации по сравнению с более старой.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект защитит израильские клиники от кибератак.


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