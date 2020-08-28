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Главная Новости IT технологии Искусственный интеллект защитит израильские клиники от кибератак
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Искусственный интеллект защитит израильские клиники от кибератак

Израильские ученые сообщили о создании технологии, которая защитит медицинские устройства

сегодня, 17:35
Автор:

Павел Зинченко

Израильские исследователи разработали новую технологию искусственного интеллекта (ИИ) для защиты медицинских устройств от кибератак, сообщил представитель Университета Бен-Гуриона (BGU), который расположен на юге Израиля. Об этом сообщает издание Xinhua.

Новый метод может защитить медицинские устройства от вредоносных инструкций по эксплуатации при кибератаке, а также от возможных ошибок со стороны человека. Он может защитить сложные медицинские устройства, такие как КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография) и аппараты УЗИ, которые управляются инструкциями, отправляемыми с главного ПК.

Искусственный интеллект защитит израильские клиники от кибератак

Ненормальные или аномальные инструкции представляют множество потенциально опасных угроз для пациентов, таких как чрезмерное облучение, манипуляции с компонентами устройства или функциональные манипуляции с медицинскими изображениями. В новом методе используется ИИ, который анализирует инструкции, отправленные от ПК к физическим компонентам, с использованием новой архитектуры для обнаружения аномальных инструкций. Эта двухуровневая архитектура для защиты медицинских устройств ориентированная на обнаружение различных типов аномальных инструкций.

Команда успешно протестировала новую технологию в области компьютерной томографии, используя 8 277 записанных инструкций компьютерной томографии. 

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект одержал уверенную победу в воздушном сражении.


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