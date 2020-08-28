kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.08.2020

BTC/USD

11449.59

ETH/USD

391.14

LTC/USD

57.41

НБУ 28.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT роботы Искусственный интеллект одержал уверенную победу в воздушном сражении
commentss НОВОСТИ Все новости

Искусственный интеллект одержал уверенную победу в воздушном сражении

Военный пилот проиграл искусственному интеллекту пять дуэлей из пяти

сегодня, 14:05
Автор:

Павел Зинченко

Согласно многочисленным сообщениям, алгоритм искусственного интеллекта, пилотирующий истребитель F-16 Fighting Falcon в имитации воздушного боя против опытного пилота ВВС США, одержал безупречную победу в пяти напряженных поединках подряд. Об этом сообщает издание Business Insider.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) провело заключительный раунд своего третьего и последнего соревнования AlphaDogfight в четверг, выставив систему искусственного интеллекта, разработанную компанией Heron Systems, против пилота-человека в ситуации "имитация воздушного боя в пределах видимого диапазона".

Искусственный интеллект одержал уверенную победу в воздушном сражении

Согласно Breaking Defense, ИИ Heron столкнулся лицом к лицу с выпускником Курса инструкторов по оружию ВВС с позывным "Banger". Эксперт-комментатор Джастин Мок из DARPA сказал, что алгоритм ИИ продемонстрировал "сверхчеловеческую способность прицеливания" во время воздушного боя. Во время боя пилот-человек ни разу не нанес противнику поражения.

Breaking Defense охарактеризовал смоделированное сражение как "сценарий боя один на один", в котором комбатанты стреляли из "передовых орудий в классическом воздушном бою в стиле Второй мировой войны", что указывает на то, что, хотя искусственный интеллект быстро прогрессирует, требуется дополнительная работа, прежде чем он будет готовы к сложностям современной войны.

Тем не менее, достижение является значительным для системы ИИ, разработка которой, согласно Breaking Defense, началась менее года назад. Сообщается, что программа ИИ Heron училась быстро, получая примерно "12 лет опыта" в ходе 4 миллиардов симуляций, сообщает Defense One. Система Heron соревновалась с пилотом-человеком после победы над другими алгоритмами ИИ в предыдущих раундах соревнования.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект научился размышлять о смысле жизни.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!