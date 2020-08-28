Искусственный интеллект одержал уверенную победу в воздушном сражении

Согласно многочисленным сообщениям, алгоритм искусственного интеллекта, пилотирующий истребитель F-16 Fighting Falcon в имитации воздушного боя против опытного пилота ВВС США, одержал безупречную победу в пяти напряженных поединках подряд. Об этом сообщает издание Business Insider.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) провело заключительный раунд своего третьего и последнего соревнования AlphaDogfight в четверг, выставив систему искусственного интеллекта, разработанную компанией Heron Systems, против пилота-человека в ситуации "имитация воздушного боя в пределах видимого диапазона".

Согласно Breaking Defense, ИИ Heron столкнулся лицом к лицу с выпускником Курса инструкторов по оружию ВВС с позывным "Banger". Эксперт-комментатор Джастин Мок из DARPA сказал, что алгоритм ИИ продемонстрировал "сверхчеловеческую способность прицеливания" во время воздушного боя. Во время боя пилот-человек ни разу не нанес противнику поражения.

Breaking Defense охарактеризовал смоделированное сражение как "сценарий боя один на один", в котором комбатанты стреляли из "передовых орудий в классическом воздушном бою в стиле Второй мировой войны", что указывает на то, что, хотя искусственный интеллект быстро прогрессирует, требуется дополнительная работа, прежде чем он будет готовы к сложностям современной войны.

Тем не менее, достижение является значительным для системы ИИ, разработка которой, согласно Breaking Defense, началась менее года назад. Сообщается, что программа ИИ Heron училась быстро, получая примерно "12 лет опыта" в ходе 4 миллиардов симуляций, сообщает Defense One. Система Heron соревновалась с пилотом-человеком после победы над другими алгоритмами ИИ в предыдущих раундах соревнования.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект научился размышлять о смысле жизни.

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