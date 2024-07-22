Интервью из прошлого: Билл Гейтс дал предсказание об искусственном интеллекте в 1984 году

В 1984 году Билл Гейтс появился в радиошоу The Famous Computer Cafe, где пообщался с ведущим о технологическом развитии компьютеров. Через 40 лет старые кассеты нашел подкастер Кей Саветц, опубликовавший интервью Гейтса и его предсказания об искусственном интеллекте.



Молодой Билл Гейтс с дискетами в руках. Фото из открытых источников

Интервью Билла Гейтса было записано 17 ноября 1984 года. Компьютерному гению исполнилось 29 лет, компания Microsoft имела 900 работников и работала на рынке всего девять лет. Кроме того, в США компьютеры присутствовали только в 8,2% домах, а в остальной части мира этот показатель был еще меньше.

40 лет назад Гейтс заявил о том, что компьютеры должны стать более легкими и интересными в использовании. По его словам, графика будет играть главную роль, а компьютеры смогут отображать изображения, "хороший текст" и "настоящие документы".

"Я верю, что со временем у нас будет устройство на каждом столе и в каждом доме", — сказал Гейтс.

Также Билл Гейтс заявил, что компания Microsoft работает над новаторскими идеями, "еще одна вещь, которую мы пытаемся сделать, – это научить компьютер". Он добавил, что компьютер может распознавать ошибки так же, как "коллега-человек, и помогать вам работать с машиной". Гейтс тогда сказал, что Microsoft назвала это "мягким программным обеспечением".

Ведущий спросил, похожа ли эта идея на искусственный интеллект.

"Да, это оно. Но этот термин сейчас немного неудачен. Когда люди слышат об искусственном интеллекте, они думают о роботах и вещах, которые собираются захватить мир. Более мягкое программное обеспечение касается простых шагов, которые мы можем сделать, чтобы заставить машину научиться и распознать то, что вы пытаетесь сделать", – сказал Гейтс.

Основатель Microsoft рассказал, что "если программное обеспечение станет на 100% мягким", это будет означать, что искусственный интеллект достиг человеческого уровня. Однако Билл Гейтс подчеркнул, что "до этого еще далеко".

Отметим, что именно в 1984 году вышел культовый фильм "Терминатор", вызвавший в американском обществе страх перед возможностями искусственного интеллекта.

Спустя сорок лет после своего интервью компания Microsoft пытается интегрировать искусственный интеллект в свои программные продукты. Покинувший пост генерального директора Гейтс прогнозирует, что эта технология создаст новый мировой порядок, в котором "агенты искусственного интеллекта", или цифровые персональные помощники, изменят способ взаимодействия людей с компьютерами и "перевернут отрасль программного обеспечения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Билл Гейтс назвал самую большую ошибку в жизни, которая стоила ему миллиарды долларов.

Также "Комментарии" писали, что Гейтс рассказал о будущем Google и Amazon. По его словам, такие технологические гиганты вскоре исчезнут.