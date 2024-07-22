Интервью из прошлого: Билл Гейтс дал предсказание об искусственном интеллекте в 1984 году

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Slava Kot
В 1984 году Билл Гейтс появился в радиошоу The Famous Computer Cafe, где пообщался с ведущим о технологическом развитии компьютеров. Через 40 лет старые кассеты нашел подкастер Кей Саветц, опубликовавший интервью Гейтса и его предсказания об искусственном интеллекте.
Молодой Билл Гейтс с дискетами в руках. Фото из открытых источников
Интервью Билла Гейтса было записано 17 ноября 1984 года. Компьютерному гению исполнилось 29 лет, компания Microsoft имела 900 работников и работала на рынке всего девять лет. Кроме того, в США компьютеры присутствовали только в 8,2% домах, а в остальной части мира этот показатель был еще меньше.
40 лет назад Гейтс заявил о том, что компьютеры должны стать более легкими и интересными в использовании. По его словам, графика будет играть главную роль, а компьютеры смогут отображать изображения, "хороший текст" и "настоящие документы".
Также Билл Гейтс заявил, что компания Microsoft работает над новаторскими идеями, "еще одна вещь, которую мы пытаемся сделать, – это научить компьютер". Он добавил, что компьютер может распознавать ошибки так же, как "коллега-человек, и помогать вам работать с машиной". Гейтс тогда сказал, что Microsoft назвала это "мягким программным обеспечением".
Ведущий спросил, похожа ли эта идея на искусственный интеллект.
Основатель Microsoft рассказал, что "если программное обеспечение станет на 100% мягким", это будет означать, что искусственный интеллект достиг человеческого уровня. Однако Билл Гейтс подчеркнул, что "до этого еще далеко".
Отметим, что именно в 1984 году вышел культовый фильм "Терминатор", вызвавший в американском обществе страх перед возможностями искусственного интеллекта.
Спустя сорок лет после своего интервью компания Microsoft пытается интегрировать искусственный интеллект в свои программные продукты. Покинувший пост генерального директора Гейтс прогнозирует, что эта технология создаст новый мировой порядок, в котором "агенты искусственного интеллекта", или цифровые персональные помощники, изменят способ взаимодействия людей с компьютерами и "перевернут отрасль программного обеспечения".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Билл Гейтс назвал самую большую ошибку в жизни, которая стоила ему миллиарды долларов.
Также "Комментарии" писали, что Гейтс рассказал о будущем Google и Amazon. По его словам, такие технологические гиганты вскоре исчезнут.
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