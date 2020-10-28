Instagram увеличил продолжительность прямых трансляций в несколько раз

Социальная сеть Instagram представила три новые функции, чтобы привлечь больше пользователей к прямой трансляции на своей платформе. Эта платформа социальных сетей увеличила лимит видео в реальном времени до четырех часов по сравнению с предыдущим ограничением в один час. Также есть новая опция Live Archive, которая позволяет хранить все живые видео до 30 дней. Доступ к этому архиву есть только у пользователя. Об этом сообщает Gadgets 360.

Instagram расширил прямые трансляции

Новые функции были анонсированы через Twitter, и, возможно, самой большой из них является расширение лимита Live Video. Ранее эта функция была ограничена одним часом, но теперь она увеличена до четырех часов. Это означает, что пользователям не придется перезапускать свою прямую трансляцию каждый час. Instagram также представил живые архивы, в которых теперь будут храниться все живые видео пользователей. До сих пор Instagram архивировал только истории и сообщения, но теперь также были добавлены архивы живых видео.

Эту опцию можно найти там же, где хранятся истории и архивы сообщений. Эти живые видео будут архивироваться в течение 30 дней после окончания прямой трансляции. Чтобы найти эту новую опцию, пользователи видео в реальном времени должны щелкнуть меню в правом верхнем углу экрана профиля. Им нужно будет нажать на опцию "Архив" и выбрать "Живой архив". Видео, найденные в архиве, можно скачать, а затем повторно загрузить на IGTV.

Помимо этого, Instagram стремится увеличить количество видео в реальном времени внутри приложения и предлагает новый раздел "Прямой эфир" в приложении IGTV. В разделе "Обзор" также появится специальный подраздел "Прямой эфир", чтобы пользователи могли узнать больше о контенте, транслируемом в прямом эфире.

Как сообщало издание "Комментарии", Instagram Reels позаимствует некоторые функции TikTok.

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