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Инсайдеры сообщили о возможной стоимости новых моделей iPhone

Прыжок в цене, скорее всего, будет обусловлен техническими изменениями

сегодня, 04:05
Автор:

Ольга Чародий
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Инсайдер LeaksApplePro назвал приблизительную стартовую цену на новую линейку iPhone 14. По его данным, смартфоны будут стоить около 100 долларов дороже. Об этом сообщает британское издание Techradar. Прыжок в цене, скорее всего, будет обусловлен техническими изменениями. Предварительно известно, что Apple могут изменить вид выреза для FaceID, а именно на врезанные в экран камеры похожи на Android-смартфоны. Массивную "челку" заменят на форму таблетки. Цена на iPhone 14:

Инсайдеры сообщили о возможной стоимости новых моделей iPhone

iPhone (фото из открытых источников)

iPhone 14 – $799 (~21 999 грн);

iPhone 14 Max – $899 (~24 799 грн);

iPhone 14 Pro – $1099 (~29 999 грн);

iPhone 14 Pro Max – $1199 (~32 999 грн).

Отметим, что цены установлены на рынке Соединенных Штатов Америки. Учитывая транспортировку, сертификацию, растаможку и другие процедуры в Украине, цена обычно выше, чем представленная производителем. Предварительно презентация новой линейки была установлена ​​на сентябрь 2022 года.

Напомним, американская компания Apple выпустила новое обновление для своей операционной системы iOS и iPadOS. Новый апдейт для мобильных устройств Apple получил номер 15.2.1. Cогласно примечаниям к новой версии операционки, 15.2.1 устранит ошибку из-за которой в приложении "Сообщения" могли не загружаться фотографии, отправленные, как ссылка в iCloud. Также разработчики устранили баг из-за которого приложения для CarPlay могли не отвечать на ввод.  Кроме того, iOS и iPadOS 15.2.1. исправляет серьёзную уязвимость в HomeKit. С помощью специальной уловки она позволяла отправлять любой смартфон или планшет от Apple в бесконечный цикл перезагрузки. Из-за этого устройство фактически переставало работать. Впервые уязвимость была выявлена еще в прошлом году.





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Источник: https://www.techradar.com/news/iphone-14-price-leak-suggests-the-pro-and-pro-max-may-get-even-more-expensive
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