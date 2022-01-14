Инсайдеры сообщили о возможной стоимости новых моделей iPhone

Инсайдер LeaksApplePro назвал приблизительную стартовую цену на новую линейку iPhone 14. По его данным, смартфоны будут стоить около 100 долларов дороже. Об этом сообщает британское издание Techradar. Прыжок в цене, скорее всего, будет обусловлен техническими изменениями. Предварительно известно, что Apple могут изменить вид выреза для FaceID, а именно на врезанные в экран камеры похожи на Android-смартфоны. Массивную "челку" заменят на форму таблетки. Цена на iPhone 14:

iPhone (фото из открытых источников)

iPhone 14 – $799 (~21 999 грн);



iPhone 14 Max – $899 (~24 799 грн);



iPhone 14 Pro – $1099 (~29 999 грн);



iPhone 14 Pro Max – $1199 (~32 999 грн).



Отметим, что цены установлены на рынке Соединенных Штатов Америки. Учитывая транспортировку, сертификацию, растаможку и другие процедуры в Украине, цена обычно выше, чем представленная производителем. Предварительно презентация новой линейки была установлена ​​на сентябрь 2022 года.

Напомним, американская компания Apple выпустила новое обновление для своей операционной системы iOS и iPadOS. Новый апдейт для мобильных устройств Apple получил номер 15.2.1. Cогласно примечаниям к новой версии операционки, 15.2.1 устранит ошибку из-за которой в приложении "Сообщения" могли не загружаться фотографии, отправленные, как ссылка в iCloud. Также разработчики устранили баг из-за которого приложения для CarPlay могли не отвечать на ввод. Кроме того, iOS и iPadOS 15.2.1. исправляет серьёзную уязвимость в HomeKit. С помощью специальной уловки она позволяла отправлять любой смартфон или планшет от Apple в бесконечный цикл перезагрузки. Из-за этого устройство фактически переставало работать. Впервые уязвимость была выявлена еще в прошлом году.











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