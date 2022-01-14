Инсайдеры сообщили о возможной стоимости новых моделей iPhone

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Ольга Чародий
Инсайдер LeaksApplePro назвал приблизительную стартовую цену на новую линейку iPhone 14. По его данным, смартфоны будут стоить около 100 долларов дороже. Об этом сообщает британское издание Techradar. Прыжок в цене, скорее всего, будет обусловлен техническими изменениями. Предварительно известно, что Apple могут изменить вид выреза для FaceID, а именно на врезанные в экран камеры похожи на Android-смартфоны. Массивную "челку" заменят на форму таблетки. Цена на iPhone 14:
iPhone (фото из открытых источников)
iPhone 14 – $799 (~21 999 грн);
iPhone 14 Max – $899 (~24 799 грн);
iPhone 14 Pro – $1099 (~29 999 грн);
iPhone 14 Pro Max – $1199 (~32 999 грн).
Отметим, что цены установлены на рынке Соединенных Штатов Америки. Учитывая транспортировку, сертификацию, растаможку и другие процедуры в Украине, цена обычно выше, чем представленная производителем. Предварительно презентация новой линейки была установлена на сентябрь 2022 года.
Напомним, американская компания Apple выпустила новое обновление для своей операционной системы iOS и iPadOS. Новый апдейт для мобильных устройств Apple получил номер 15.2.1. Cогласно примечаниям к новой версии операционки, 15.2.1 устранит ошибку из-за которой в приложении "Сообщения" могли не загружаться фотографии, отправленные, как ссылка в iCloud. Также разработчики устранили баг из-за которого приложения для CarPlay могли не отвечать на ввод. Кроме того, iOS и iPadOS 15.2.1. исправляет серьёзную уязвимость в HomeKit. С помощью специальной уловки она позволяла отправлять любой смартфон или планшет от Apple в бесконечный цикл перезагрузки. Из-за этого устройство фактически переставало работать. Впервые уязвимость была выявлена еще в прошлом году.
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