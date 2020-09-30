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Индийские железные дороги переходят на цифровую модель взаимодействия

В скором времени новая цифровая система будет развернется по всей Индии

сегодня, 16:26
Автор:

Павел Зинченко

Индийская государственная железнодорожная компания Indian Railways (IR) переходит на цифровую модель взаимодействия со складами. Об этом сообщает издание Railway Business со ссылкой на пресс-релиз Министерства путей сообщения Индии.

Индийские железные дороги переходят на цифровую модель взаимодействия

Специальный цифровой модуль, разработанный Центром железнодорожных информационных систем (ЦРИС), внедрен с 28 сентября во всех депо Западной железнодорожной зоны (одной из самых загруженных в Индии). В ближайшем будущем эта система будет развернута по всей сети индийских железных дорог.

В ведомстве отмечают, что железнодорожная цепочка поставок вне складов уже оцифрована, но взаимодействие со стороны отправителей и получателей осуществляется вручную. Внедрение новой системы позволит работать с транзакциями между всеми вовлеченными сторонами в режиме онлайн. Это позволит оцифровать всю цепочку поставок, сообщает Министерство железных дорог Индии.

"Помимо улучшения управления активами, система поможет повысить экономичность, эффективность и прозрачность. Это повысит качество обслуживания и повысит удовлетворенность клиентов"

Как сообщало издание "Комментарии", в Шотландии проектируют поезд на водородном топливе.


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