Индийские железные дороги переходят на цифровую модель взаимодействия

Индийская государственная железнодорожная компания Indian Railways (IR) переходит на цифровую модель взаимодействия со складами. Об этом сообщает издание Railway Business со ссылкой на пресс-релиз Министерства путей сообщения Индии.

Специальный цифровой модуль, разработанный Центром железнодорожных информационных систем (ЦРИС), внедрен с 28 сентября во всех депо Западной железнодорожной зоны (одной из самых загруженных в Индии). В ближайшем будущем эта система будет развернута по всей сети индийских железных дорог.

В ведомстве отмечают, что железнодорожная цепочка поставок вне складов уже оцифрована, но взаимодействие со стороны отправителей и получателей осуществляется вручную. Внедрение новой системы позволит работать с транзакциями между всеми вовлеченными сторонами в режиме онлайн. Это позволит оцифровать всю цепочку поставок, сообщает Министерство железных дорог Индии.

"Помимо улучшения управления активами, система поможет повысить экономичность, эффективность и прозрачность. Это повысит качество обслуживания и повысит удовлетворенность клиентов"

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