Илон Маск создал новую компанию: чем она будет заниматься

Американский миллиардер Илон Маск объявил о запуске своего нового стартапа xAI. Новый проект бизнесмена будет связан с искусственным интеллектом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Илон Маск создал новую компанию по искусственному интеллекту xAI. Фото из открытых источников

Американский бизнесмен врывается в гонку по развитию искусственного интеллекта и создал свой стартап xAI. Илон Маск уже является генеральным директором компании по производству электромобилей Tesla, ракетно-космической фирмы SpaceX и владельцем социальной сети Twitter. Маск ранее заявлял, что следует замедлить разработку искусственного интеллекта для правильного развития этой отрасли. Бизнесмен выражал обеспокоенность из-за потенциальной угрозы "уничтожения цивилизаций" от искусственного интеллекта.

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Однако теперь американский бизнесмен объяснил свой план "безопасного" искусственного интеллекта. По его словам, это "лучшее", что он мог придумать с точки зрения безопасности ИИ.

"Я думаю, что это будет о человечности с точки зрения того, что человечество гораздо интереснее, чем бесчеловечность", — сказал Илон Маск.

Маск рассказал, что в свою новую компанию привлек бывших специалистов из таких технологических гигантов как Google, Microsoft и другие. Американский миллиардер также дал предсказание, что искусственный интеллект, который будет умнее людей появится через 5-6 лет.

Интересен тот факт, что Маск был одним из соучредителей OpenAI, компания, которая создала революционный ChatGPT и привлекла внимание мира к искусственному интеллекту. Илон Маск покинул компанию в 2018 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марк Цукерберг написал в Twitter впервые за 11 лет.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск вводит ограничения в Twitter.