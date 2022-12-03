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Илон Маск собирается чипировать людей (ФОТО)

На днях Илон Маск ошарашил широкую общественность заявлением о том, что его компания Neuralink начнет проводить испытания по чипированию людей.

сегодня, 00:10
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Автор:

Анна Нестерова

Слова эксцентричного миллиардера были восприняты неоднозначно и породили множество споров.

Илон Маск собирается чипировать людей (ФОТО)

Илон Маск/ Фото из открытых источников

Так, известный американский инженер и предприниматель Илон Маск, во время презентации "Покажи и расскажи", заявил о том, что компания Neuralink, соучредителем которой он является, совсем скоро начнет проводить пробные испытания по чипированию людей.

Об этом сообщает издание Engadget.

По словам Маска, первые серийные "чипы", которые будут внедряться непосредственно в головной мозг, напомнят "iPhone первого поколения". Конкретные временные рамки исследования при участии людей, ожидаемо, названы не были.

Стоит отметить, что компания Neuralink ранее уже тестировала свои технологии нейрокомпьютерного интерфейса на обезьянах, однако в феврале текущего года стало известно о том, что некоторые приматы погибли в ходе эксперимента по чипированию.

Ранее Маск рассказывал о том, что "чип" от Neuralink напоминает на Fitbit в черепе с крошечными проводами. Известно, что компания на данный момент продолжает ждать получения одобрения для своего имплантата от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Передовая технология от Neuralink способно предоставить пациентам более "своевременный доступ" к прогрессивным методам лечения. Импланты, по заверениям создателей, могут помочь людям с тяжелой формой инвалидности взаимодействовать с окружающим миром. 

В планах Илона Маска чипировать всех без исключения людей мозговыми чипами. Компания Synchron получила разрешение от FDA на клинические испытания мозгового чипа на людях, однако теперь компании осталось дождаться разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Для справки: Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Он является основателем, генеральным директором и главным инженером компании SpaceX; инвестором, генеральным директором и архитектором продукта компании Tesla; основателем The Boring Company; соучредителем Neuralink и OpenAI, а также владельцем Twitter.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Индии часы Apple Watch спасли жизнь подростку, сломавшему обе ноги. Иногда передовые технологии способны, в прямом смысле слова, спасать жизни людей, попавших в беду.

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Илон Маск собирается чипировать людей (ФОТО) - фото 2



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