Илон Маск раздает Twitter Blue умершим знаменитостям

Илон Маск снова привлекает внимание к Twitter. Американский бизнесмен ввел платную верификацию (синяя галочка) для пользователей соцсети. Отметки начали появляться на страницах умерших людей, а также критикующих Маска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Илон Маск. Фото из открытых источников

20 апреля Twitter выключил старую систему проверки и с этого момента синие галочки появились только у тех пользователей, кто заплатил за них. Одновременно с этим в соцсети была запущена кампания #BlocktheBlue, призвавшая блокировать людей, имеющих синие галочки. Маск решил поиздеваться над своими критиками и предоставил им синие отметки.

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Подтверждение верификации появилось у ряда знаменитостей, которые не хотели покупать платную отметку и критиковали Маска за такие изменения. Например, у писателя Стивена Кинга, рэпера Lil Nas X, ученого Нила Деграсса Тайсона и других. Кроме того, синие отметки от Илона Маска получили и профили умерших людей: певцов Майкла Джексона и Честера Беннингтона, актера Чедвика Боузмана, баскетболиста Коби Брайанта, музыканта Криса Корнелла и других.

Следует отметить, что старая система верификации в Twitter проверяла и подтверждала личность человека. В то время как предложенная Маском голубая галочка лишь означает, что аккаунт заплатил за это и подтвердил, что они имеют доступ к номеру телефона, однако подлинность лица не проверяют.

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