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Илон Маск раздает Twitter Blue умершим знаменитостям

Илон Маск решил подарить синие галочки умершим знаменитостям в Twitter, а также тем, кто его критикует.

27 апреля 2023, 19:50
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Автор:

Slava Kot

Илон Маск снова привлекает внимание к Twitter. Американский бизнесмен ввел платную верификацию (синяя галочка) для пользователей соцсети. Отметки начали появляться на страницах умерших людей, а также критикующих Маска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Илон Маск раздает Twitter Blue умершим знаменитостям

Илон Маск. Фото из открытых источников

20 апреля Twitter выключил старую систему проверки и с этого момента синие галочки появились только у тех пользователей, кто заплатил за них. Одновременно с этим в соцсети была запущена кампания #BlocktheBlue, призвавшая блокировать людей, имеющих синие галочки. Маск решил поиздеваться над своими критиками и предоставил им синие отметки.


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Подтверждение верификации появилось у ряда знаменитостей, которые не хотели покупать платную отметку и критиковали Маска за такие изменения. Например, у писателя Стивена Кинга, рэпера Lil Nas X, ученого Нила Деграсса Тайсона и других. Кроме того, синие отметки от Илона Маска получили и профили умерших людей: певцов Майкла Джексона и Честера Беннингтона, актера Чедвика Боузмана, баскетболиста Коби Брайанта, музыканта Криса Корнелла и других.

Следует отметить, что старая система верификации в Twitter проверяла и подтверждала личность человека. В то время как предложенная Маском голубая галочка лишь означает, что аккаунт заплатил за это и подтвердил, что они имеют доступ к номеру телефона, однако подлинность лица не проверяют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Facebook выплачивает денежную компенсацию пользователям: кто может подать заявку.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который во время спора со Стивеном Кингом раскрыл сумму, пожертвованную Украине.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/04/24/tech/musk-twitter-blue-check-mark/index.html
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