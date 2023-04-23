Илон Маск раскрыл сумму, которую пожертвовал Украине

Илон Маск. Фото из открытых источников

Владелец компаний Tesla и SpaseX Илон Маск признался, что пожертвовал на нужды Украины 100 млн долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американский бизнесмен.

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После критики со стороны американского писателя Стивена Кинга, владелец Twitter Илон Маск сообщил, что предоставил пожертвования для Украины в размере 100 млн евро.

"Я пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, сколько ты пожертвовал?", — пишет Илон Маск и добавляет, что его компания отказалась от денег Министерства обороны Украины.

Напомним, что несколько дней назад Стивен Кинг, противник идеи Илона Маска относительно платных систем верификации достоверности профилей пользователей в Twitter (синяя галочка) подверг критике американского бизнесмена. Писатель не оплачивал эту услугу в Twitter, но в его профиле появилась синяя отметка рядом с именем.

Маск написал, что дарит ее бесплатно Стивену Кингу. Американский писатель отметил, что лучше владелец компаний Tesla и SpaseX пришлет деньги для Украины и посоветовал фонд Притулы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец Twitter вводит полную свободу слова в своей социальной сети, и таким образом снимает действовавшие на российских политиков и госучреждения ограничения с начала полномасштабного вторжения в Украину. Теперь государственные и пропагандистские профили российских учреждений, СМИ и политиков могут появиться в рекомендациях соцсети.

Также "Комментарии" писали о том, что Twitter больше не существует: Илон Маск сменил название компании. Несмотря на это название популярной социальной сети не претерпевает изменений.