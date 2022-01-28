Илон Маск планирует привлечь человекоподобных роботов на заводы Tesla

Глава Tesla Илон Маск заявил, что в будущем компания намерена сосредоточиться на производстве роботов Optimus. Он спрогнозировал, что их производство с течением времени может стать приоритетом для Tesla. Об этом пишет американское деловое издание Bloomberg. “Основа экономики – это труд. Так что произойдет, если у вас действительно не будет дефицита рабочей силы? Я не уверен, что вообще значит экономика в этот момент. Вот о чем Optimus. Tesla Optimus с течением времени может стать более значимым, чем автомобильный бизнес”, – подчеркнул Маск.

Илон Маск - фото из открытых источников

Роботов-гуманоидов компания будет использовать для решения проблемы с дефицитом кадров. По словам главы Tesla, производство Optimus Human Robot станет важнейшей задачей, над которой будет работать компания в 2022 году.

"С точки зрения приоритета продуктов, я думаю, что на самом деле важнейшая разработка продукта в этом году — это гуманоидный робот Optimus", — сказал Илон Маск.

Отмечается, что проблема с цепями снабжения и дефицита работников могут повлиять на мощность заводов. Поэтому в 2022 году Tesla не выведет на рынок ни одну новую модель электромобиля. Компания будет сосредоточена на расширении производства.

Напомним, четвертый квартал Tesla принес рекордную прибыль, поскольку компания объявила, что получила прибыль в размере 2,3 миллиарда долларов. Компания завершила этот год с 5,5 миллиардами долларов чистой прибыли против 721 миллиона долларов в 2020 году. Илон Маск объявил, что Tesla будет увеличивать свою прибыльность. Об этом сообщает The Verge. "2021 год стал прорывным для Tesla и для электромобилей в целом. Хотя мы, как и все, в течение года боролись с проблемами цепи поставок, в прошлом году нам удалось увеличить наши объемы почти на 90 процентов", – сказал генеральный директор Илон Маск при обсуждении доходов компании. В отчете о прибылях автопроизводитель предупредил, что темпы производства на новых заводах в Техасе и Германии могут быть ограничены проблемами цепи поставок и "региональными разрешениями". Однако Tesla говорит, что "достигает прогресса в индустриализации Cybertruck".

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