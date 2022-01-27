Илон Маск объявил планы Tesla на 2022 год

Четвертый квартал Tesla принес рекордную прибыль, поскольку компания объявила, что получила прибыль в размере 2,3 миллиарда долларов. Компания завершила этот год с 5,5 миллиардами долларов чистой прибыли против 721 миллиона долларов в 2020 году. Илон Маск объявил, что Tesla будет увеличивать свою прибыльность. Об этом сообщает The Verge.

Илон Маск - фото из открытых источников

"2021 год стал прорывным для Tesla и для электромобилей в целом. Хотя мы, как и все, в течение года боролись с проблемами цепи поставок, в прошлом году нам удалось увеличить наши объемы почти на 90 процентов ", – сказал генеральный директор Илон Маск при обсуждении доходов компании.

В отчете о прибылях автопроизводитель предупредил, что темпы производства на новых заводах в Техасе и Германии могут быть ограничены проблемами цепи поставок и "региональными разрешениями". Однако Tesla говорит, что "достигает прогресса в индустриализации Cybertruck".



Компания заявила, что ее первые автомобили Model Y, которые будут изготовлены на новом заводе в Остине, штат Техас, близятся к завершению. После сертификации Tesla сообщила, что рассчитывает начать снабжать клиентов своими новыми моделями Y, изготовленными в Техасе. Но другие транспортные средства компаний, такие как долгожданный Cybertruck, Semi truck и родстер следующего поколения, придется подождать до 2023 года.

"Если мы представим новые транспортные средства, наш общий выпуск автомобилей снизится. Мы не будем представлять новые модели автомобилей в этом году. Это не имело бы смысла ", – сказал Маск.

Первоначально ожидалось, что Cybertruck, впервые представленный в 2019 году, сделает свои первые поставки до конца 2021 года. Впоследствии это было перенесено на конец 2022 года, а теперь – на 2023 год, согласно характерно нечетким комментариям Маска.

Tesla также выделила свой спорный продукт Full Self-Driving как "основную область внимания". FSD – это бета-версия усовершенствованной системы помощи водителю, которая управляет некоторыми функциями автомобиля на местных дорогах, но все еще требует наблюдения за человеком. Напротив, автономные транспортные средства – это автомобили, которые могут работать на дорогах общего пользования без вмешательства или надзора человека.

Тем не менее компания утверждает, что FSD приведет к большей прибыли в будущем благодаря "высшему использованию наших транспортных средств". Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что как только автомобили Tesla смогут управлять самостоятельно, компания использует эту способность в парке робототехники. Цель состоит в том, чтобы сделать так, чтобы автомобиль каждого клиента Tesla мог быть автономным транспортным средством, которое могут приветствовать другие люди, пока владелец им не пользуется.

Служба роботакси будет запущена "в этом году", прогнозировал Маск (компания не успела уложиться в предыдущие сроки для запуска услуги, предусмотренной Маском).

Маск был оптимистичным по поводу продолжения совершенствования FSD в течение года, несмотря на обеспокоенность регуляторов безопасности, что Tesla тестировала неполную версию своего программного обеспечения на клиентах, не имеющих соответствующей подготовки.

Как сообщали ранее "Комментарии", Илон Маск назвал прогнозы ООН чепухой и заявил, что людей может не хватить для колонизации Марса.

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