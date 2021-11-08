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Илон Маск переименовался в Twitter и вызвал резкий рост криптовалюты

За несколько часов криптовалюта Edge подорожала в два раза

сегодня, 16:58
Автор:

Денис Подставной
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Известный предприниматель Илон Маск переименовал свою страницу в социальной сети Twitter. 

Илон Маск переименовался в Twitter и вызвал резкий рост криптовалюты

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX, а также самый богатый человек мира Илон Маск сменил имя и локацию в Twitter. Теперь аккаунт миллиардера называется Lorde Edge.

В информации о месте жительства Маск указал Tröllheim. На данный момент предприниматель никак не прокомментировал свой поступок. 

Как стало известно, очередные изменения на странице Илона Маска в Twitter вызвали изменения на рынке криптовалюты. Цена криптовалюты Edge начала расти сразу после переименования миллиардера.

Несколько дней назад она стоила около 0,3 доллара за одну монету. Вчера курс подрос до 0,45 доллара, а уже сегодня всего за несколько часов цена поднялась почти до одного доллара за монету. После резкого скачка произошла корректировка. Впрочем, даже после этого за один токен Edge просят почти 0,6 доллара.

Илон Маск переименовался в Twitter и вызвал резкий рост криптовалюты - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что Илон Маск спросил у своих фолловеров в Twitter, продавать ли ему 10% акций Tesla. По состоянию на 7 ноября большая часть подписчиков миллиардера поддержала продажу. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что создатель американской компании SpaceX показал, как выглядел запуск двигателя Raptor. Данные двигатели будут установлены в космических кораблях, что предназначены для доставки людей на красную планету. Инженеры компании протестировали вакуумную и атмосферную версии двигателя. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/11/08/novoe-prozvishe-ilona-maska-v-twitter-privelo-k-vzryvnomu-rostu-kursa-kriptovaljuty-edge-.html
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