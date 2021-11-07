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Илон Маск спросил фолловеров в Twitter, продавать ли ему 10% акций Tesla

По состоянию на 14:00 7 ноября 56,9% фолловеров поддержали продажу 10% акций Tesla

сегодня, 19:02
Автор:

Ольга Чародий
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Американский миллиардер Илон Маск неожиданно спросил фолловеров в Twitter, продавать ли ему 10% акций автомобильной компании Tesla, основателем которой он является. Ответный твит появился в аккаунте Маска.

Илон Маск спросил фолловеров в Twitter, продавать ли ему 10% акций Tesla

Илон Маск - фото из открытых источников


"В последнее время очень многие говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", — написал Маск.


По состоянию на 14:00 7 ноября 56,9% фолловеров поддержали продажу 10% акций Tesla, а 43,1% – проголосовали против этого.


Напомним, Илон Маск "подколол" генерального директора американской компании Apple Тима Кука. Об этом сообщает издание IXBT. После недавнего анонса  новых MacBook Pro от Apple, на сайте компании стал доступен для покупки новый аксессуар. Им является тканевая салфетка для очистки дисплеев.  Хотя новика является безусловно полезной, многих людей в Сети удивила стоимость, а именно 20 долларов США. По всей видимости новый продукт Apple не оставил равнодушным даже самого богатого человека на планете.  Миллиардер под вчерашним постом Тима Кука в социальной сети Twitter, который сообщил об открытии нового фирменного магазина компании в Стамбуле, оставил комментарий: "Приходите посмотреть на салфетку Apple". 


Ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американская компания SpaceX основанная известным миллиардером Илоном Маском провела испытания своего двигателя Raptor. Он установлен на пилотируемый космический корабль, который будет доставлять людей на красную планету или единственный естественный спутник Земли. Компания сначала провела огневые испытания вакуумного двигателя, а спустя час запустила атмосферные. 


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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1457064697782489088
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