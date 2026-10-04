ИИ может создавать фальшивые интимные фото: суд США неожиданно заблокировал запрет

Федеральный апелляционный суд США временно заблокировал закон штата Миннесота, запрещающий создание с помощью искусственного интеллекта реалистичных фальшивых обнаженных изображений людей. Решение стало новым поворотом в споре вокруг генеративного ИИ и пределов допустимого использования таких технологий.

Суд США временно заблокировал действие закона Миннесоты об ИИ-изображениях. Фото: succo / pixabay

Закон и иск xAI

Закон Миннесоты вступил в силу 1 августа 2026 года. Он подразумевает ответственность за создание и распространение реалистичных интимных изображений, сделанных без согласия человека. Сторонники документа считают, что такие нормы необходимы для защиты людей от цифровых подлогов и злоупотреблений с использованием ИИ.

Компания xAI, разрабатывающая чат-бот Grok, оспорила закон в суде. Иск был подан еще 27 июля. Представители компании заявляют, что документ может нарушать гарантированное Конституцией США право на свободу слова.

Почему суд заблокировал запрет

Апелляционный суд пока не отменил закон окончательно. Его действие только приостановили на время дальнейшего рассмотрения дела. Таким образом, окончательное решение о законности ограничений еще впереди.

Спор особенно актуален из-за развития инструментов, способных создавать реалистичные изображения людей. xAI утверждает, что Grok Imagine имеет ограничения для создания сексуальных изображений реальных людей. В то же время компания уже начала подавать иски против пользователей, которые, по ее словам, пытаются обходить эти ограничения.

Власти Миннесоты настаивают, что закон нужен для борьбы с опасным контентом, в частности материалами сексуального насилия над детьми. Теперь вопрос о том, где должна проходить граница между свободой слова и защитой людей от злоупотреблений ИИ, будут решать суды.

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