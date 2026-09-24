Телефони зникнуть до 2035 року: 3 технології, які повністю замінять смартфон

Смартфон може втратити роль головного персонального гаджета вже протягом наступного десятиліття. Принаймні так вважають прихильники швидкого розвитку штучного інтелекту. Наприклад, Ілон Маск раніше заявляв, що до 2030 року телефони можуть зникнути, поступившись місцем пристроям, які взаємодіятимуть з людиною майже без екрана. Портал "Коментарі" запитав популярні моделі штучного інтелекту, які технології можуть стати наступником телефона та врешті його замінити.

Що замінить смартфон. Фото: magnific

Що замінить смартфон: прогноз Gemini

Головним кандидатом на заміну смартфона через 10 років є розумні окуляри доповненої реальності (AR-окуляри з ШІ). Вони перенесуть графічний інтерфейс із екрана гаджета прямо у ваше поле зору через голографічні проекції. Взаємодія відбуватиметься за допомогою голосового ШІ-асистента, жестів та нейроінтерфейсів (зчитування імпульсів м'язів).

Масовим та популярним пристроєм (які повністю замінять смартфони) AR-окуляри стануть у 2034–2036 роках, коли технології дозволять вмістити потужний акумулятор та MicroLED-дисплеї у корпус звичайних оптичних окулярів.

Прогноз Claude: що замінить смартфон

Смартфон замінять нейроінтерфейси — пристрої, які з'єднують мозок людини безпосередньо з цифровим світом без екрану та клавіатури. Компанії на кшталт Neuralink вже тестують перші версії на людях, і темпи розвитку вражають.

Масовим і доступним цей пристрій стане орієнтовно у 2033-2034 роках — спочатку у вигляді носимого сканера без хірургічного втручання, а потім як мінімальний імплант. Думка замість набору тексту, миттєвий доступ до інформації без рук — це не фантастика, а найближче майбутнє.

Прогноз Grok: телефон без телефона

Наступником стане мініатюрний ШІ-компаньйон у вигляді шпильки, кільця або імпланту під шкіру. Він постійно слухає, бачить і розуміє контекст. Усі функції телефону — зв’язок, оплата, навігація, переклад, нагадування — відбуваються автоматично або голосом. Екран з’являється лише за потреби як проекція на руку чи стіну.

Масовим пристрій стане приблизно у 2033–2036 роках, коли з’являться зручні батареї, надійний захист даних і звичний дизайн. Смартфон просто розчиниться в повсякденних речах.

Що прийде на зміну смартфону

Якщо порівняти три сценарії, AR-окуляри найближчі до нинішньої моделі використання смартфона: вони просто переносять екран із кишені в поле зору. ШІ-компаньйони можуть зробити взаємодію ще непомітнішою, тоді як нейроінтерфейси передбачають найбільший технологічний стрибок і водночас найбільше технічних та етичних запитань.

Однак, смартфон навряд чи зникне миттєво. Імовірніше, його функції поступово розподілятимуться між кількома пристроями. Якщо технології справді подолають проблеми з автономністю, приватністю та зручністю, до середини 2030-х років ми можемо користуватися телефоном уже не як окремим гаджетом, а як невидимою цифровою системою навколо себе.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект розкрив секрети: 5 кроків для захисту смартфона від злому.