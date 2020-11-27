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Главная Новости IT технологии И пойдет сын против отца: главным конкурентом Huawei станет ее же суббренд
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И пойдет сын против отца: главным конкурентом Huawei станет ее же суббренд

Huawei надеется, что Honor сможет обойти санкции США и успешно развиваться

сегодня, 14:18
Автор:

Павел Зинченко

Компания Huawei официально продала свою дочерную фирму Honor. Теоретически новые владельцы теперь смогут обратиться к правительству США с просьбой снять ограничения, которые были наложены на бренд, когда он принадлежал Huawei. Очевидно, что продажа Honor продиктована желанием сохранить интеллектуальный и технологический потенциал, а также позволить бренду развиваться дальше.

И пойдет сын против отца: главным конкурентом Huawei станет ее же суббренд

Honor станет конкурентом Huawei

Сама Huawei уверена в правильности этого шага и называет Honor среди своих будущих основных конкурентов. По крайней мере, такую ​​мысль высказал основатель компании Жэнь Чжэнфэй в корпоративной переписке с сотрудниками компании. Он уверен, что официальные лица США встали на путь санкций, преследуя цель уничтожить Huawei, а "не направляя ее на правильный путь".

По словам основателя Huawei, новые владельцы Honor должны стремиться обойти "родителя". Это должно стать для них одной из приоритетных задач. Время покажет, сможет ли "дитя" в конце концов превзойти Huawei. Теперь перед новыми владельцами встанет задача улучшить цепочку поставок и предпринять все шаги для обеспечения того, чтобы санкции США не распространялись на Honor, позволяя ей свободно работать за пределами Китая.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei запатентовала смартфон с термометром.



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Источник: https://www.aroged.com/2020/11/independent-honor-will-become-huaweis-main-competitor/
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