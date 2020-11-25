Пандемия вносит свои коррективы: Huawei запатентовала смартфон с термометром

Как и любая другая компания, Huawei также время от времени подает заявки на патенты. Согласно недавнему отчету, с января по октябрь компания подала 8 607 патентов на беспроводную связь, что сделало ее номером один в мире в этой категории. Теперь в другом отчете раскрывается уникальный патент, поданный Huawei на измерение температуры на мобильных устройствах.

Huawei представила смартфон с термометром

Согласно Tianyan Check (через Sina Tech), 31 марта 2020 года Huawei Technologies подала патент на образец (CN306175428S) под названием "Мобильный телефон с графическим пользовательским интерфейсом для измерения температуры и отображения результатов", и он был официально опубликован 17 ноября.

В аннотации к этому патентному документу говорится, что после измерения температуры человека или объекта с помощью камеры мобильного телефона или планшета результат измерения можно просмотреть на самом дисплее устройства.

Huawei также уже выпустила два смартфона с таким функционалом. Первый телефон — это Honor Play4 Pro Temperature Measurement Edition от тогдашнего суббренда компании. Вторая модель — это недавно выпущенный ультрапремиальный Porsche Design Huawei Mate 40 RS.

В обоих этих телефонах используется ИК-камера, способная измерять температуру в диапазоне от -20 ° C до 100 ° C. И, как сказано в патенте, результаты можно увидеть на самих смартфонах.

Как сообщало издание "Комментарии", Канада хочет запретить 5G Huawei.

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