Гуманоидный робот в Саудовской Аравии неприлично коснулся женщины (ВИДЕО)



















Работехническая компания QSS на выставке в Саудовской Аравии представила своего первого гуманоидного робота. Демонстрация гуманоидной работы пошла не по плану. В какой-то момент произошел курьезный случай, когда робот неприлично коснулся стоящей рядом репортерки. Видео с неожиданным поведением работа попала в сеть.



Момент с курьезным случаем в Саудовской Аравии

На выставке робототехники DeepFest в Эр-Рияде компания QSS показала своего человекоподобного робота, по имени Мухаммед. Он выглядит как мужчина, одетый в традиционную для Саудовской Аравии одежду и разговаривал на двух языках – арабском и английском.

Робот должен был осветить достижения Саудовской Аравии в сфере искусственного интеллекта, однако запомнился курьезным случаем с попыткой прикоснуться к женщине. На видео видно как репортер Al Arabiya Равя Кассем стоит рядом с гуманоидным роботом, а тот делает движение рукой в сторону нижней части ее спины. Кассем реагирует на такие действия и подняла руку вверх, чтобы остановить действия робота.

Пользователи соцсетей реагируют на инцидент и считают, что Мохамед совершил непристойное движение к репортерке.



После огласки инцидента саудовская компания QSS отреагировала на курьезный случай с роботом. В компании объяснили, что робот был автономным и не контролировался людьми. По словам QSS, персонал проинформировал присутствующих, что во время презентации работа они должнs быть на безопасном расстоянии от него.

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